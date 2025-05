Los municipios de Granada en riesgo alto por el Virus del Nilo

Las intensas lluvias primaverales seguidas del aumento de temperaturas crean las condiciones perfectas para una explosión de las colonias de mosquito Culex, transmisor del Virus del Nilo -VNO-. Para su vigilancia y control, la profesión veterinaria sigue un abordaje global 'One Health' que tiene en cuenta la interacción entre los mosquitos -vectores-, los animales, principalmente aves y caballos -reservorios-, y las condiciones ambientales.

La Fiebre del Nilo es una enfermedad zoonótica que se transmite por la picadura de mosquitos y, aunque humanos y équidos pueden infectarse, estos no contagian la enfermedad. No existe vacuna para humanos -sí para équidos, aunque no es obligatoria- pero hay una serie de precauciones que se pueden tomar para protegerse: usar repelentes y ropa de manga larga que cubra brazos y piernas si vamos a salir a última hora de la tarde o por la noche, que es cuando mayor actividad tiene el mosquito; usar mosquiteras, o apagar la luz cuando no sea necesario. También es recomendable alejarse de espacios donde haya agua estancada sin clorar, como estanques o lagunas, y otras zonas del entorno urbano, incluso del propio hogar, donde pueda acumularse el agua.

“Desde casa podemos evitar que se den las condiciones ideales para que el mosquito se desarrolle y esto lo vamos a conseguir manteniendo limpia el agua estancada (piscinas o albercas) así como evitando cúmulos de agua en nuestro jardín -platos de las macetas, canaletas, bidones, latas, cubos...-. Para aquellos que tengan animales es importante renovar a diario el agua de los bebederos”, recomienda Fernando García Carrero, veterinario del Distrito Sanitario Granada – Metropolitano.

Municipios con riesgo alto

Andalucía ya ha activado su Programa 2025 de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental -FNO-, en el que trabajan 400 agentes de salud pública movilizados por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. El Colegio de Veterinarios de Granada confirma que en la provincia ya se ha completado la primera fase, diseñando un plan de actuación para cada municipio según su nivel de riesgo. Sólo Pinos Puente, Atarfe, Valle de Zalabí, en la comarca de Guadix, y Santa Fe están calificados como de riesgo alto por haber presentado casos positivos el año pasado.

“Los ciudadanos no deben alarmarse pero sí estar informados”, ha subrayado García. “En Granada la mayoría de municipios son de riesgo bajo, excepto aquellos en zonas de costa o próximos a áreas húmedas. La mejor medida de control es la prevención, y esta se basa en evitar las picaduras y los lugares donde prolifera el mosquito”.

Las personas infectadas por el Virus del Nilo, en la mayoría de los casos, cursan la enfermedad de manera asintomática o como un proceso gripal, que dura entre dos y cinco días con una recuperación completa y garantiza inmunidad duradera. Solo en el 1% aparecen complicaciones neuroinvasivas.

En el caso de los animales, los principales hospedadores de la enfermedad son las aves silvestres y los équidos. No se han registrado casos en otras especies como perros o gatos.

En caballos el virus afecta principalmente al cerebro y sistema nervioso periférico. Los síntomas incluyen cambios de conducta, fiebre, hiperestesia, contracturas musculares, pérdida de apetito, dificultad para deglutir, movimientos circulares e incluso ataxia y caídas repentinas. Si la enfermedad progresa los animales van a manifestar convulsiones e incapacidad para mantenerse en pie. Desde el Colegio de Veterinarios de Granada instan a los veterinarios granadinos a iniciar el protocolo y comunicar la sospecha en las Oficinas Comarcales Agrarias -OCAS-.