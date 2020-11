¿Cómo distinguir las setas tóxicas de las comestibles?

En tiempo de setas, son muchas las personas que acuden al campo o a las afueras a recolectar algunas de ellas para, posteriormente, cocinarlas y degustarlas. Sin embargo, si no sabes de micología, debes tener cuidado y tomar las precauciones adecuadas, puesto que el resultado podría ser desastroso.

Poder distinguir las setas tóxicas de las comestibles no siempre es fácil, sobre todo si no somos expertos en el tema. Solo una parte muy pequeña de las que encontramos en el campo, son comestibles. El resto, pueden ser tóxicas, aunque la mayoría no son buenas, es decir, están duras o no tienen buen sabor.

La probabilidad de morir por ingesta de setas tóxicas ronda el 1%. Sin embargo, en España se producen cada año 30 muertes y 300 intoxicaciones a causa de este motivo. Es por ello que te ofrecemos algunas recomendaciones a la hora de recogerlas:

Debes ser prudente. Si no estas seguro de los ejemplares encontrados, mejor ni los toques. Las fotos de las guías no resultan del todo fiables. Una misma seta puede cambiar de color dependiendo de la zona. La única alternativa fiable es guiarte por un experto. Algunas comunidades y sus ayuntamientos tienen servicios gratuitos para comprobar si las setas son comestibles. Si decides recolectar, que sea en una zona y ejemplares bastantes conocidos Amanita phalloides es la que causa la mayoría de los envenenamientos mortales. Es importante que la reconozcas. Es de color blanco verdoso. Tiene un olor agradable y un sombrero extendido. El principal consejo es evitar coger setas blancas de láminas blancas.

Mitos o falsas creencias: