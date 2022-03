Cómo ahorrar energía con la nevera

El frigorífico es un electrodoméstico imprescindible en un hogar y tiene que estar enchufado siempre, aunque parte del consumo es durante las horas valle en las que la energía eléctrica puede ser algo más barata. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda una serie de hábitos para ahorrar al usar la nevera y poder reducir la factura eléctrica.

Instalar bien el frigorífico ahorra energía. Lo que recomienda la OCU es no instalarlo cerca de una fuente de calor -como puede ser un radiador, horno, cocina eléctrica- o en un lugar soleado. Esto haría que gaste una cantidad mayor de energía para mantener la temperatura adecuada en el interior.

También aconseja comprobar que alrededor del aparato circula aire suficiente. "No lo coloques pegado a la pared: deja unos centímetros de espacio libre", indica la OCU.

El selector de temperatura de la nevera no se debe poner en un valor demasiado bajo. "Una temperatura interior de 5º C en el frigorífico, y de -18º C en el congelador es más que suficiente para conservar la mayoría de los alimentos", apunta la OCU.

La puerta del frigorífico no hay que dejarla abierta sin necesidad, ya que cada vez esto sucede, sube la temperatura interior, y de nuevo necesita gastar energía para conseguir otra vez un nivel óptimo.

Es aconsejable pasar la aspiradora por detrás del frigorífico para quitar el polvo, ya que el frigorífico “respira” por ahí y es importante que el intercambio de calor con el ambiente sea el correcto.

La OCU también recomienda descongela de vez en cuando el congelador del frigorífico. "Tres milímetros de escarcha en las paredes del congelador aumentan el consumo un 30%. Si después de limpiarlo, vuelve a aparecer hielo enseguida es que la puerta ya no cierra herméticamente", apunta la OCU.

Cuando se sale de vacaciones bastante tiempo o la ausencia en la casa sea por una larga temporada, lo recomendable es dejar limpia y vacía la nevera y desenchufarla.

También ayuda a ahorrar energía el hecho de colocar y ordenar bien los alimentos en el interior de la nevera. Es importante aprovechar al máximo el volumen de la nevera, pero sin llegar a comprimir los alimentos. "Utiliza de la manera adecuada los distintos compartimentos del frigorífico. Por ejemplo, recuerda reservar los cajones especiales de 0 grados (freezer) para los alimentos que más frío necesitan, como el pescado o la carne fresca", indica la OCU.

"Para congelar alimentos, asegúrate de que tu congelador sea cuatro estrellas. Alcanza una temperatura de entre –18ºC y -24ºC y son los únicos que pueden congelar alimentos. Compruébalo antes de hacerte con tu frigorífico en las especificaciones del producto o en la web del fabricante. Hoy en día, la mayoría de los modelos disponibles en el mercado son 4*", especifica la OCU.

Es recomendable también no meter comida caliente en la nevera y mucho menos en el congelador.