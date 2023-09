¿Cómo actuar ante el riesgo de suicidio?

Este 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se trata de un problema de salud pública de primer orden que se puede prevenir. El suicidio causa 700.000 mil muertes anuales. Es una realidad durísima que no entiende de edades, sexo o situación socioeconómica. Según la Organización Mundial de la Salud cerca de 700.000 personas en el mundo se suicidan cada año: 1 de cada 100 muertes es por suicidio. El suicidio está detrás de muchos fallecimientos de personas jóvenes: en el mundo es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, pero en España ya es la primera, por delante de los accidentes de tráfico.

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es "necesario y urgente invertir en prevención del suicidio y en promoción de la salud mental de los jóvenes". "Destinar mas recursos al cuidado de la salud mental es algo indispensable", destaca la OCU.

Ya hay algunos ligeros avances en la prevención del suicidio. Este año se ha aprobado la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026. Entre sus líneas estratégicas se recoge "la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida". También se ha habilitado un número de teléfono para la detección precoz de la conducta suicida: el 024. Este teléfono es gratuito y está disponible las 24 horas al día, los siete días de la semana, durante todo el año.

¿Cómo saber si alguien está en riesgo de suicidio?

"El suicidio puede tener múltiples causas. A menudo está relacionado con alguna enfermedad mental grave como depresión, consumo de sustancias, etc., pero también puede suceder como una reacción impulsiva ante situaciones difíciles o dolorosas (pérdida de empleo, fallecimiento de un familiar, diagnóstico de una enfermedad, etc.)", apunta la OCU.

Hay una serie de indicios de que una persona puede estar en riesgo de suicidio y son los siguientes: si escribe o habla sobre la muerte y el suicidio, de la carga que supone para sus allegados o como un medio para poner fin a su sufrimiento; si resuelve asuntos pendientes o cuestiones legales como tutelas, testamento, etc., o comienza a despedirse de sus seres queridos, les regala objetos preciados, da indicaciones sobre el futuro; si se aísla de su entorno, pierde interés por actividades placenteras, está desmotivado y desesperanzado; si comienza a asumir comportamientos de riesgo al conducir, consumiendo alcohol u otras sustancias en exceso, etc.; si muestra una falta de higiene personal y tiene problemas de sueño y alimentación.

¿Qué se puede hacer ante el riesgo de suicidio?

La OCU da una serie de consejos a tener en cuenta ante el riesgo de suicidio. Y son los siguientes: "Toma en serio cualquier manifestación de suicidio, aunque parezca una mera manipulación o un reto. Cualquier "aviso” puede tener un desenlace fatal. Recurre inmediatamente a un profesional de la salud que te oriente y apoye. Retira todos los medios que pueda utilizar para poner fin a su vida: medicación, pesticidas, plaguicidas o productos de limpieza, cuchillas u otros objetos cortantes, armas de fuego, etc. Muéstrate disponible y dispuesto a apoyar y hablar con tu ser querido sobre lo que está viviendo, pero sin juzgarle. No prometas confidencialidad, pero anímale a buscar apoyo juntos. En caso de que no lo tengas ya, desarrolla un “plan de seguridad” (mejor si lo hacen juntos): cómo, cuándo y quién acompañará, qué hacer en caso de emergencia o tentativa de suicidio, etc".