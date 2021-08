El comité de expertos vuelve a revisar el Nivel de Alerta en Granada y la situación en Gualchos

El comité territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Granada, conocido como Comité de Expertos, vuelve a reunirse este miércoles por la tarde para analizar los datos epidemiológicos y decidir qué distritos sanitarios pueden avanzar al siguiente Nivel de Alerta y qué municipios tendrían que aplicar medidas más restrictivas, entre ellas un toque de queda nocturno de 2:00 a 7:00 horas o cierre perimetral. Esto se aplicaría en municipios que superan la tasa de incidencia de Covid-19 acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tengan más de 5.000 habitantes y siempre y cuando la medida sea posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Gualchos – Castell de Ferro vuelve a superar esta semana la ‘tasa 1.000’, pues la incidencia es de 1.734,1 casos, una cifra algo superior a la del miércoles pasado, cuando era de 1.714,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días después de experimentar un crecimiento de casi 200 puntos respecto a las 24 horas previas. Aún así, el comité de expertos decidió no aplicar toque de queda. La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, estuvo de acuerdo con esta decisión ya que indicó en unas declaraciones a GranadaDigital que el aumento de la tasa de incidencia era debido al brote detectado en la residencia de ancianos y que estaba “controlado”, ya que las personas infectadas no estaban “moviéndose” y estaban “siguiendo todos los protocolos”. Este miércoles, los habitantes de este municipio de la costa granadina volverán a estar atentos a la decisión que finalmente tome el comité de expertos.

También superan la ‘tasa 1.000’ los municipios de Lentegí, Fonelas, Agrón, Arenas del Rey y Játar, pero todos ellos tienen menos de 5.000 habitantes, la cifra a partir de la cual se recomiendan los cierres perimetrales y medidas más restrictivas, por lo que lo más probable es que no se apliquen tras la reunión del comité de expertos.

Desde hace varias semanas, la provincia de Granada al completo se mantiene en el Nivel 2 de Alerta y no se prevé que haya cambios ya que la situación epidemiológica no ha mejorado demasiado en la última semana. Por lo tanto, las medidas continuarán igual. El aforo en la hostelería, restauración y comercios será de un 75% en el interior, con terrazas al 100%. Continuará el límite de cuatro comensales por mesa en interiores y con ocho en el exterior. Los bares y restaurantes podrán estar abiertos hasta las 00:00 horas en el interior y hasta las 1:00 horas en el exterior, sin admisión de nuevos clientes ni servicio desde las 00:00 horas. Las heladerías y chocolaterías sí podrán admitir nuevos clientes pero desde las 00:00 horas no podrán servir o vender bebidas alcohólicas.

Por otro lado, los pubs y discotecas de la provincia de Granada seguirán con un aforo del 50% en interior, con mesas de cuatro, y de un 100% en el exterior, con mesas de ocho. Cerrarán a las 2:00 horas. En cuanto a las playas, seguirán cerradas entre las 23:00 y las 7:00 horas con el Nivel 2 de Alerta.