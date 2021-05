El comité de expertos aborda este miércoles las posibles medidas ante el fin del estado de alarma

Este miércoles 5 de mayo se reúne el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como Comité de Expertos, para abordar el escenario y posible medidas en Andalucía ante el fin del estado de alarma previsto para el próximo día 9.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, confirmó el pasado lunes que ya habían recibido propuestas de los distintos sectores que han sido consultados por las consejerías y que los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo, y de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se encargarían de “fusionarlas” y elevarlas este miércoles al Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para que los andaluces sepan “qué es lo que va a pasar” en la comunidad a partir del día 10 de mayo. “Esto es lo que debería haber hecho el Gobierno central, pero no lo ha hecho y las comunidades nos sentimos indefensas, pero en Andalucía vamos a articular todas las medidas que actualmente el estado de derecho nos permite”, señaló Marín.

Sobre la libre circulación de ciudadanos y, por tanto, la eliminación del toque de queda y sobre las restricciones a la movilidad, Marín indicó que no lo van a poder decidir los responsables autonómicos, sino que, finalmente, va a tener que ser un juez “el que decida esto” porque el Gobierno central “no ha hecho su trabajo y no ha articulado una vía para que las comunidades puedan tomar decisiones”. “El decreto de estado de alarma termina después de seis meses y seguimos en la misma indefensión y tendremos que someternos a las decisiones judiciales a partir del próximo día 10”, según dijo Marín. Finalmente, el Gobierno aprobó este martes un decreto para regular la nueva fase que se abrirá el 9 de mayo tras el fin del estado de alarma que, entre otras cosas, va a permitir a las comunidades autónomas recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de Justicia sobre las restricciones que aprueben para seguir luchando contra la pandemia, según fuentes gubernamentales. El Ejecutivo facilita así a los gobiernos autonómicos una vía para interponer recursos de casación, en los casos de que los Tribunales Superiores tumben sus medidas. Es decir, se busca unificar doctrina y evitar que ocurra como el pasado verano, cuando tras el fin del estado de alarma algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias, y en algunos territorios se permitieron restricciones que en otros, no.

Los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma que les otorgaba este estatus, pero este instrumento decaerá el sábado a media noche, y con él, esa posibilidad de llegar hasta el Supremo, que tendrá cinco días para resolver los recursos que planteen las comunidades autónomas sobre las medidas que adopten contra la pandemia.