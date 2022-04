Comienza ‘Granada On TV’, la pionera muestra cultural de producción televisiva y nuevos formatos audiovisuales

Ha llegado el momento de que Granada se haga un hueco en el complejo entramado de la producción audiovisual española. Bajo el nombre de Granada On TV, esta pionera propuesta, cuya presentación se muestra en el vídeo que acompaña a esta noticia, trae a la ciudad la participación de grandes protagonistas del formato serie nacional, como Olivia Delcán, Nadia de Santiago o la bailaora granadina La Moneta, así como a autores de renombre, caso de Emilio Ruiz Barrachina y grandes guionistas como Diego San José, entre otros.

Granada On TV se celebrará entre los días 21 y 24 de abril en el Centro Lorca de Granada. Se trata de una muestra nacional de producción televisiva y nuevos formatos audiovisuales en la que tendrán cabida ponencias, mesas redondas, teaser y estrenos.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo y el apoyo del Ayuntamiento de Granada, nace con la idea de convertirse en motor de divulgación y debate sobre la situación televisiva nacional del momento, así como de otros tipos de formato audiovisual. También con el objetivo de posicionar a Granada como lugar de estreno y presentación para todo tipo de propuestas audiovisuales.

En resumen, se trata de la creación de un espacio estratégico para el sector audiovisual nacional, con todo el impacto económico que ello implica para la ciudad. Además, es una propuesta con proyección de permanencia. Granada On TV ha llegado para quedarse y mantiene la vista fija en el crecimiento del proyecto, buscando que, con el tiempo, esta muestra se convierta en una seña de identidad de la provincia.

Granada On TV es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Granada y el Centro Federico García Lorca y organizado por Abengsa. Cuenta además con el apoyo de Cervezas Victoria como patrocinador principal y el patrocinio de SIDN, Digital Thinking; Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia e Ideal.

Presentación

El Centro Federico García Lorca de Granada ha albergado esta mañana una rueda de prensa para ofrecer los detalles más importantes de este evento que comienza esta noche. En la misma han estado presentes la concejala de Cultura, María de Leyva; el cantante y compositor, Javier Ojeda; la directora de Comunicación de Cervezas Victoria, patrocinador principal de la iniciativa, Genoveva Farragut y Francisco Quintero director de la muestra.

En su intervención, la concejala de Cultura, María de Leyva, ha querido “dar la bienvenida a un nuevo proyecto cultural, innovador y moderno como es Granad On Tv. Un nuevo espacio de encuentro dedicado a la producción televisiva y sin duda una de las fuentes de la cultura actuales más importantes” y destaca la importancia de “esta muestra para llevar muy lejos a la ciudad de Granada”.

El cantante Javier Ojeda destacaba que “la cultura engloba todo tipo de artes, incluida la música. Lo mejor que tiene es su vocación aglutinadora. Lo que antes era considerado como un arte menor, como eran las series, ahora cuenta con grandes directores que casi trabajan más para las series. Al igual que pasa con la música: ya el formato físico básicamente no existe. Hemos vuelto a los orígenes, al single, a la canción.

En este sentido, Genoveva Farragut, directora de Comunicación de Cervezas Victoria recalca que “para Cervezas Victoria es ilusionante formar parte de la actividad cultural en Granada, una ciudad que siempre nos ha acogido muy bien y con la que esperamos seguir creciendo”.

Por otro lado, Francisco Quintero, el director de la muestra, confirma que “es un placer estar en Granada presentando este proyecto que con tanta ilusión llevamos a cabo en la ciudad. Granada On TV tienen varios aspectos que destacar, no solo en su programación, si no en el propio desarrollo del festival: Es una programación poliédrica en el sentido de que va a tener distintos caminos a la hora de manifestarse tanto en la industria como en los propios artistas que acudan. Por otro lado, tiene como objetivo crear una sinergia entre el talento local y el talento global, para que esa riqueza que generen estos encuentros aporte valor a un sector tan importante en la actualidad económica como el sector audiovisual.”

Gala inaugural

El ciclo se pone en marcha esta noche a las 20:00 horas, momento en el que dará comienzo la gala inaugural en el Centro Lorca de Granada. Para este evento Granada On TV contará con la presencia de diversos artistas invitados como Olivia Delcán o Vicky Calavia.

El pistoletazo de salida para esta propuesta cultural lo dará el cantante malagueño Javier Ojeda, también componente del grupo malagueño Danza Invisible, con una actuación muy especial que tendrá lugar durante este acto de apertura.

Programación de la muestra

La muestra cuenta con un amplio programa de proyecciones y encuentros que, junto a unos invitados de lujo, traerá un nuevo tipo de innovación cultural a Granada mediante encuentros con profesionales de contrastada trayectoria como periodistas, productores, actores y guionistas.

Durante el primer día de la muestra, el viernes 22 de abril, tendrá lugar el screen TV ‘Nuevos formatos audiovisuales. Docencia y Academia. Formación versus medios’ con la intervención de Ana Pérez-Bryan (Diario Sur) Curro Fernández Sibaja (Diario Sur) y Jesús Espino González (director general de comunicación del Ayuntamiento de Málaga). A las 13:00 horas, el screen TV ‘Plataformas y Nuevos Talentos en diálogo’ con Olivia Delcán (Actriz, escritora y creadora), Organizadores del Festival Internacional Jóvenes Realizadores de Granada, José Alberto Fernández (director de la plataforma de RTVE Play PlayZ) y Antonio Hernández Centeno (guionista y dramaturgo de la industria televisiva).

Por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar la proyección de un capítulo de la serie de Netflix serie ‘Warrior Nun’ con un coloquio posterior con Esmeralda Ruíz (Productora FrescoFilms) y Olivia Delcán (actriz de la serie).

A las 19:30 horas será la proyección capítulo serie ‘Ser o no ser’ de PlayZ y coloquio posterior con el equipo creativo. Contará, además, con la presencia de Ander Puig, actor protagonista de la serie.

El sábado 24 de abril a las 11:30 horas, dará comienzo la segunda jornada del ciclo con el screen TV ‘De Cicerones Y Platón: la presencia de la Filosofía en el Teatro y el Cine’ con la presencia de Moisés Rodríguez (Periodista, presentador del programa Secuencias en 24H), Vicky Calavia (Programadora, organizadora y directora de festivales y muestras de cine, directora, guionista y productora audiovisual) y Roberto Rivera (Periodista y escritor). Y a las 13:00 horas tendrá lugar el screen TV ‘Ficciones de cine y televisión: condenadas a entenderse’ con David Felipe Arranz (Periodista, escritor y colaborador de varios programas como Secuencias en 24H), Guillermo Busutil (Premio periodismo Cultural 2021), Lucía Cabanelas (Redactora de noticias de cine, series y televisión en ABC Play) y Jaime V. Echagüe (Crítico de Cine y periodista en La Razón).

Esa misma tarde, a las 18:00 horas, screen TV ‘Simpatía por la Tv. El circo musical y la nueva ficción’ con Alfredo Tobia (director artístico de programas como ‘Un país para escucharlo’), Santiago Tabernero (Guionista, director de cine y creador del programa ‘Versión Española’), Javier Reboredo (Productor ejecutivo de proyectos como ‘Caminos del flamenco’).

A las 19.30 horas screen TV ‘La ficción desde el humor y desde el amor: Diego San José y Nadia de Santiago’ con Mariola Cubells (Periodista y colaboradora de ‘La Ventana’ de la SER), Diego San José (guionista de series y largometrajes) y Nadia de Santiago (Actriz y creadora de ‘El tiempo que te doy’).

El domingo 24 de abril, tras todas las actividades del viernes y el sábado, quedará clausurada la primera edición de Granada On TV tras proyectar a las 11:00 horas el teaser de la nueva película de Emilio Ruíz Barrachina ‘Frente al silencio’ y un debate con el director, La Moneta y Lucía Aguilar (protagonistas del largometraje).

A las 12:00 horas será el acto de clausura con un coloquio y balance de los sectores locales de la industria.