Los comercios y bares granadinos podrán abrir hasta las 18:00 h. desde mañana

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto se ha reunido este domingo a las 11:55 horas (a pesar de que la cita era a las 11:30 h.) en la Delegación de la Junta de Andalucía en Granada, situada en la Gran Vía de Colón. El objetivo ha sido la toma de decisiones por parte del Gobierno Andaluz sobre la relajación de las estrictas medidas impuestas hace tres semanas en la provincia, a causa de su mala evolución epidemiológica.

Juanma Moreno, presidente del Ejecutivo autonómico, ha comparecido a las 12:45 h. en una rueda de prensa para anunciar las nuevas medidas que se han tomado tras la reunión del Comité de Expertos, si bien la convocatoria era a las 12:30 h.

Los empresarios estaban expectantes con respecto a las decisiones tomadas tras la reunión, ya que esperaban la resolución de medidas que aliviaran su situación de cierre. Y así ha sido, pues según Moreno, “hoy podemos decir que la provincia de Granada, aun estando en una situación muy compleja, va a recuperar los mismos horarios que el resto de Andalucía“. Y ha proseguido: “A partir de las 00:00 h. de esta noche, los comercios y la restauración podrán abrir hasta las 18:00 h.”.

Además, Moreno ha informado de un plan de ayudas que se está llevando a cabo “para los comercios y bares de Granada que han tenido que cerrar estos 20 días” y ha comentado que “podrían estar a disposición de los autónomos y comerciantes a finales del mes de enero“.

Así, la granadina será “la única provincia de Andalucía que va a tener un plan de ayudas para pymes y autónomos porque es la que ha permanecido cerrada“, según el presidente andaluz, y se tratará de “ayudas complementarias de las ya existentes a nivel autonómico o nacional”.

Sin embargo, con respecto a la prohibición de los movimientos intermunicipales, el presidente del Gobierno andaluz ha dicho que seguirá vigente, y aunque Granada pasa a partir de esta noche a la alerta nivel cuatro grado uno, “no podemos relajarnos. Nos jugamos muchísimo”. Aun así, ha dejado caer que la decisión se podría tomar “por distritos sanitarios”, y no tanto por municipios. Además, ha comentado que “todo lo que hemos avanzado lo podemos perder en 14 días si no ponemos todos los medios para evitar el contagio, y sería lamentable después del enorme esfuerzo que hemos hecho”.

El alcalde, Luis Salvador, también se ha unido a la rueda de prensa de Juanma Moreno para escuchar el anuncio oficial de las medidas concluidas. En la comparecencia ofrecida a los medios de comunicación, el presidente de la Junta de Andalucía ha comenzado agradeciendo la labor del Ayuntamiento de Granada en estos meses y especialmente de la Policía Local. Asimismo, ha agradecido “el esfuerzo de la sociedad granadina en estos días” y ha asegurado que ésta “ha estado a la altura de las circunstancias”.

El presidente de la Junta ha lamentado “que muchos autónomos y pymes hayan tenido que pasar por esta pesadilla durante 20 días, pero las circunstancias no nos dejaban otra alternativa“. Moreno ha proseguido justificando que el cierre total en su día de los comercios y los bares de Granada fue para “frenar el virus y evitar la pérdida de vidas humanas y también el colapso de nuestro sistema sanitario”, y, según ha indicado, “afortunadamente, no hemos llegado a esas circunstancias en la provincia”.

Por otro lado, ha argumentado que se ha intentado buscar un equilibrio entre economía y salud por parte del gobierno autonómico. El líder andaluz ha expresado que “hemos evaluado la situación de la provincia granadina siete días después de las medidas ya tomadas para la misma” y que “teniendo en cuenta los datos, Granada ha llegado a ser la provincia española con mayor tasa de contagio. Ha estado en un riesgo extremo. La situación era tremenda y por eso actuamos de forma contundente”.

Según el parlamentario andaluz, “gracias a esas fuertes medidas y a la sociedad granadina, la tasa de incidencia ha bajado a 440 casos por cada 100.000 habitantes“, lo que implica un descenso de un 65 %, por lo que ha admitido que “las medidas adoptadas han dado su fruto”.

El próximo 10 de diciembre se llevará a cabo una revisión general de la situación de Andalucía al completo, según ha manifestado Moreno en la rueda de prensa. Mientras tanto, estas medidas continuarán vigentes sin ningún cambio.

“Vamos a seguir haciendo cribados masivos, especialmente en la provincia de Granada”, ha informado Juan Manuel Moreno, con el fin de “seguir chequeando a diario cómo está la situación”.

La Navidad andaluza

Sobre la inminente llegada de la Navidad, que cada día está más cerca, el presidente del Ejecutivo autónomo ha advertido que “va a ser especial, pero distinta. Todos queremos disfrutarla”, y ha dicho de manera tajante: “Las Navidades no van a ser como las del año pasado: no habrá fiestas concurridas y no se permitirán aglomeraciones de personas. Estarán condicionadas por la situación y habrá que echarle imaginación para disfrutarlas”. Aun así, ha confirmado que “no hay ninguna decisión tomada”, aunque “será la mejor de las posibles si en los próximos días el comportamiento es ejemplar”.

Como ha explicado Moreno, si las medidas se relajaran de cara a las vacaciones, “las consecuencias serían terribles tanto en la pérdida de vidas humanas como en la situación económica”.

Para finalizar, Juanma Moreno ha vuelto a “pedir responsabilidad, sentido común y coherencia a todos los ciudadanos”. Desde la Junta de Andalucía “hemos cumplido con nuestro compromiso en la ciudad de Granada revisando la situación, y a partir de mañana espero que se recupere el brillo de esta ciudad”, y ha concluido con el deseo de que la situación mejore.

El próximo lunes se celebrará una reunión a nivel nacional con el objetivo de preparar una propuesta para que la estación de esquí de Sierra Nevada sea decretada un lugar seguro, pues la práctica de deporte al aire libre permite que se mantengan las distancias.