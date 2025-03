El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada inaugura el ciclo 'Marzo, Salud y Mujer'

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada (COF) inaugura 'Marzo, Salud y Mujer' con el acto 'Mujer, Instituciones y Liderazgo', que contó con la presencia de Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y María Teresa Pagés, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Granada, arropadas por un centenar de farmacéuticos

El ciclo 'Marzo, Salud y Mujer' arrancó este jueves noche de manera oficial con el acto 'Mujer, Instituciones y Liderazgo', donde se pudo escuchar a Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y María Teresa Pagés, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Granada. Dos farmacéuticas con una gran experiencia en esta rama sanitaria pero también en el mundo institucional.

Un centenar de personas, en su mayoría farmacéuticos y la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, se dieron cita en el Palacio de Quinta Alegre para escuchar cómo estas profesionales han abierto un camino que ha servido de ejemplo para muchas mujeres y hombres. Un acto en el que Paloma Mirasol, vocal de Gestión y Transformación Digital del COF Granada presentó a las ponentes como "un espejo en el que mirarse".

Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, incidió en la importancia de ser "valientes", repasando varios de los proyectos que se han desarrollado en los últimos años desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y que están mejorando la calidad de vida de los pacientes en toda España. Iniciativas como Juntos, la expansión de FarmaHelp o Cismed, las Escuelas Rurales de Salud o la presencia en el pacto estatal contra la violencia de género.

Muestras del "compromiso de la profesión", según Martínez. "Lo que importa es la ilusión y las ganas de querer dar pasos hacia delante, y el mejor legado que se puede dejar en las instituciones es abrir camino para quien venga detrás, porque de verdad que se puede", afirmó la secretaria general del Consejo General, quien también recordó a la científica Margarita Salas haciendo hincapié en la importancia "del amor por lo que uno hace", subrayando el hecho de que "cuando una mujer avanza, avanzamos todas".

María Teresa Pagés, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Granada, resumió su dilatada trayectoria en cargos nacionales e internacionales, destacando la pasión con la que ha trabajado siempre por avanzar en cualquier institución en la que ha desarrollado su labor. "Me siento orgullosa de ser mujer, de trabajar con tantos compañeros que me he encontrado en el camino y muy orgullosa de ser farmacéutica, porque nuestra formación universitaria nos capacita para desarrollarnos en muchos sectores", explicaba la presidenta del Consejo Social, quien también subrayaba que "tenemos mucha suerte de ser farmacéuticos".

María Isabel Porres, vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada fue la encargada de clausurar el acto resaltando la importancia de este tipo de eventos como "un espacio de aprendizaje e inspiración". La vicepresidenta también quiso elogiar el gran trabajo de las dos ponentes, como un "ejemplo inspirador" para todos los profesionales farmacéuticos y para la sociedad en general. "Mujeres que fortalecen nuestra profesión y transforman nuestra sociedad", aseguró María Isabel Porres.

Además de este acto, el ciclo Marzo, Salud y Mujer contará con dos ponencias el día 13 y 20 de marzo. Carlos Fernández Oropesa, farmacéutico de Atención Primaria, explicará cómo transformar tu vida con ciencia, hábitos y salud el próximo jueves 13 de marzo. Irene Amezcua, farmacéutica y nutricionista, hablará de La importancia de la microbiota el jueves 20 de marzo. Actos que se celebrarán en el salón de actos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y abiertos al público.