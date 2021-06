Un coche se estrella contra el Metropolitano en la Avenida de América

En la mañana de hoy lunes 14 de junio a las 8:04 horas se ha producido un accidente entre un turismo y un tren del Metropolitano con resultado de heridos de escasa consideración.

El accidente ha tenido lugar en la confluencia de la Avenida de América con la Avenida de Italia cuando un vehículo Audi A-3 que circulaba por la primera de las vías indicadas ha realizado un cambio de dirección a la izquierda hacia Avenida de Italia sin respetar la señal de “Sentido obligatorio al frente”, cortando la trayectoria del convoy del Metropolitano que circulaba por el itinerario de Parada Hípica sentido hacia la localidad de Albolote.

En el interior del turismo viajaban la conductora y tres menores de edad que son atendidos en el lugar por servicios sanitarios, no siendo necesario su traslado a centro hospitalario al no presentar lesiones de gravedad. Así mismo, no se producen heridos entre los ocupantes del Metropolitano.

El tráfico no se ha visto afectado en ningún momento y el servicio de transporte intermunicipal ha continuado sin interrupción alguna.