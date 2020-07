En España, Coca-Cola tiene un modelo de relación con la hostelería único en el mundo. Hasta la crisis producida por el Covid-19, más de 1500 rutas comerciales de Coca-Cola en España visitaban de forma periódica (en su mayoría, una vez a la semana) más de 230.000 puntos de venta del llamado ‘mercado local’: pequeños y medianos clientes, como bares, restaurantes o tiendas de barrio.

El contacto comercial, el conocimiento del cliente y las relaciones personales son clave en este modelo de atención al mercado, donde cada cliente es único y está en el centro de la operación.

Durante el confinamiento, la fuerza de ventas de Coca-Cola no ha dejado de estar al lado de sus clientes. Aunque, debido a la situación, tuvo que aprender a hacerlo de forma virtual.

El pasado día 4 de mayo la empresa volvió a la calle para apoyar a estos pequeños y medianos clientes en la preparación de las reaperturas. Lo hizo entre las más estrictas medidas de seguridad, pero con el objetivo de conocer la situación y necesidades de cada uno de ellos para poder ayudarles. En Andalucía, en concreto, son un total de 240 rutas comerciales, donde se están visitando 49.400 clientes del ‘mercado local’, lo que supone un total de 158.000 visitas mensuales.

“Hemos aprovechado el momento para rehacer los planes y adecuarlos a la realidad, como es el caso de Bartalent y las promociones. Estamos en un momento ilusionante porque tenemos un plan de acción que hemos hecho a la medida de las necesidades de cada cliente”, comenta Alejandro García, Jefe de Comunicación y Sostenibilidad, PACS de la Región Sureste de Coca-Cola European Partners.

Apoyo al sector de la hostelería andaluza

Para dar soporte al canal de Hostelería en Andalucía, se han desarrollado planes específicos y acordes a cada momento de la crisis provocada por el Covid19.

Para apoyar al sector durante la fase de confinamiento se ha reconvertido Bartalent Lab, la plataforma de Coca-Cola destinada al apoyo a la hostelería, para facilitar a los hosteleros ideas, inspiración y orientación para las reaperturas. Bajo el lema #Juntosconlahostelería, se pone a disposición de los profesionales del sector contenidos específicos para hacer frente a la situación actual, como formación online, contenidos de interés, webinars y sesiones en streaming de la mano de expertos con los que preparar el regreso a sus negocios.

Una vez acabado el confinamiento, para afrontar la desescalada, se realizan encuestas diarias a los clientes, hasta ahora más de 30.000 en Andalucía, con el objetivo de conocer su situación, tener el pulso del mercado y tener un diagnóstico claro de sus necesidades. Gracias a esta información, se está trabajando día a día en planes específicos y personalizados que colaboren a dar respuesta a los requerimientos de cada fase y de la regulación marcada por el Gobierno. Además, se llevan a cabo planes personalizados para cada uno de sus clientes, donde priman sus necesidades y situaciones particulares.

Para ayudar a la fuerza de ventas con las nuevas normativas, se está llevando a cabo una formación basada en la seguridad y en las medidas sanitarias necesarias en las cadenas de suministro, como take away o delivery, y en la regulación para la apertura de terrazas. El objetivo de esto último es poder orientar y ayudar a los clientes a adaptar sus negocios a los nuevos hábitos de consumo. Del mismo modo, se están desarrollando planes para dar pie a nuevas ocasiones de consumo, como on the go o delivery.

Adicionalmente, se están propulsando promociones y planes para ayudar a los clientes a dinamizar sus negocios, personalizando la oferta y las promociones o desarrollando acciones y contenidos para generación de tráfico.

De este modo, la empresa ha podido extraer a día de hoy algunas conclusiones.

En la actualidad, más del 73% de clientes han reabierto sus negocios y en el mes de Julio la previsión es llegar al 80%, con Horeca Nocturno en el 70%. Para el mes Agosto, la previsión es que se llegarán al 89% de aperturas (Horeca en el 90% y Nocturno en el 75%). Otras de las conclusiones sacadas es que los establecimientos de comida rápida son los que muestran mayor nivel de reapertura (casi un 50%). También se ha podido deducir que, de los clientes encuestados, solo un 20% ha abierto para take away o delivery. Además, las Plantas de Fabricación ya están al 90% de producción. Por último, las terrazas cobran un gran peso: más del 60% las utilizará en las reaperturas.

Junto a la empresa también está volviendo la actividad a los distribuidores, a los que se ha apoyado durante la fase de confinamiento y ahora en la fase de reapertura.

Cómo percibe el futuro del sector hostelero andaluz

De cara al futuro, Coca-Cola se declara optimista, declarando que se abrirán nuevas vías de contacto con los clientes sin olvidar la visita presencial y la onmicanalidad en general. Además, la empresa confía en que “la cultura del disfrute volverá pronto” y en que tiene “un futuro prometedor” de la mano de “sus clientes”.

Comprometidos con sus empleados

El compromiso también está presente con los empleados de la empresa. Concretamente, con un plan que ha llevado a cambiar la manera de trabajar para cuidar de la salud, reforzando las medidas de seguridad y trabajando en remoto en aquellas funciones donde es posible hacerlo. Aunque la crisis esté teniendo un gran impacto en el negocio, paralizando en parte la actividad, el compromiso es a largo plazo y se garantiza el empleo a sus empleados durante este periodo crítico.

Además, se les dio una compensación extraordinaria de 500 euros a cada uno de los empleados de Coca-Cola European Partners que, durante el estado de Alarma, siguieron desarrollando sus actividades de manera presencial en las fábricas y en las tareas comerciales.

La empresa subraya que “se ha apostado por escuchar y mantener una comunicación permanente con nuestros empleados para estar, a pesar de distancia física, más unidos que nunca ante la adversidad. Nuestro equipo directivo ha sido el pilar y la conexión permanente con los equipos”.

Pero, además, los trabajadores han jugado un papel social importante durante esta crisis. La Compañía ha puesto a su disposición diferentes opciones para realizar voluntariado corporativo desde casa y así ayudar a los que más lo necesitan en estos momentos. Acompañar telefónicamente a personas mayores, dar ánimos a pacientes ingresados, enviar cartas de aliento, colaborar en la formación de jóvenes y adultos más vulnerables son solo algunas de las alternativas en las que invertir los dos días que Coca-Cola European Partners ofrece a cada empleado para desarrollarse como voluntario.

Comprometidos con la sociedad

El compromiso se extiende más allá de sus empleados y clientes para poner el foco en la sociedad, más necesitada que nunca. La respuesta hacia la sociedad en la que operamos ha permitido a la empresa reaccionar con la urgencia que requería la situación, principalmente con donación de bebidas para cuerpos sanitarios, fuerzas de seguridad y colectivos vulnerables. De este modo, se ha contribuido con más de 1 millón de litros de bebida en España y Portugal.

También se han puesto en marcha actividades de voluntariado con un total de 444 horas acumuladas dedicadas a este apartado.

¿Qué condicionará la agenda de Coca-Cola en los próximos meses?

Estos 3 compromisos adquiridos por CCEP (Empleados, Clientes y Sociedad) determinarán la agenda en el corto y medio plazo con varios proyectos para acometer. En primer lugar, está la creación de planes de impacto social a colectivos vulnerables como consecuencia de la crisis. Le sigue el apoyo a la hostelería y al medioambiente, a través del sistema de embalaje, la defensa de las categorías de productos e ingredientes de la empresa y, por último, sus empleados y la comunicación interna.