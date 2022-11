Clínica Integria, expertos en recuperación capilar y medicina estética en Granada

Granada cuenta desde el pasado mes de mayo con una clínica experta en recuperación capilar y medicina estética ubicada en el número 2 de la calle Torres de Comares, que tiene un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en las distintas especialidades. Clínica Integria apuesta por la salud, la belleza y el bienestar a través de la medicina integrativa, que engloba la medicina convencional y la medicina natural. Esto supone que no solamente se trate “la zona en la que el paciente requiere ese tratamiento, sino que es un tratamiento general”, como destaca Laura Macías, CEO y Tricóloga de la Clínica Integria. “Si, por ejemplo, vamos a realizar un tratamiento para la caída del cabello, vamos a analizar también cómo funciona su organismo, si su estómago está correcto, los niveles de testosterona. Ampliamos un poquito más esa búsqueda para dar esa solución al paciente”, explica.

El "punto fuerte" de Clínica Integria es la medicina capilar. “Hay diferentes formas de tratar la patología, pero sí entiendo que lo primero es un buen diagnóstico y eso lo hacemos a través de un aparato de tecnología concreta, donde analizamos no solamente la piel, sino también el cabello a nivel interno para determinar qué tipo de alopecia o de patología está sufriendo el paciente y cómo podemos abordarla. A partir de ahí, establecemos el tratamiento correcto, que puede ser con plaquetas, con aparatología de radiofrecuencia, mesoterapia inyectada… Hacemos un perfil genético, averiguamos cómo funciona la alopecia a nivel genético y establecemos una medicación o un tratamiento que es personalizado dependiendo de lo que los genes necesiten. La efectividad es mucho más correcta y amplia en el tiempo”, detalla Laura Macías.

Clínica Integria se diferencia con el resto de las clínicas de implante de pelo en que presencialmente analiza si una persona es candidata a un trasplante capilar y no a través de una fotografía por Whatsapp. Además, los implantes capilares los realizan “manos turcas”. “Turquía es la cuna del implante. Llevan 30 años haciendo implantes. Lo bueno es coger a los profesionales que tienen esa experiencia. No hace falta irse a Turquía, nosotros traemos las manos turcas a operar aquí a España y la diferencia con irte a Turquía es que luego tienes el servicio de revisión aquí. El implante no es tanto un proceso delicado en el momento de la operación, pero es determinante el post: cómo cuides el cabello, cómo desarrolles el cuidado... Al final, el profesional que trabaja el implante es el responsable de que el trasplante llegue a un éxito”, subraya Laura Macías.

En Clínica Integria intentan “no dejar ningún fleco: primero trabajando ‘in situ’, con las manos más expertas, y luego dando un seguimiento en la propia clínica”. Además, trabajan con el producto Medical Implant, la primera línea para implante capilar del mundo, “que se hizo por y para eso”. Con ese buen producto logran que el implante funcione. “Al final, ese problema que tienen los implantados, que al mes y medio empiezan a perder el cabello y luego tardan seis u ocho meses en volver a tener, con este producto evitamos ese efluvio quirúrgico y el paciente no se ve en ningún momento sin cabello después de la operación. Cerramos el circuito con productos pensados por y para el implante”, añade Macías.

Clínica Integria ofrece, además, tratamientos de estética avanzada como depilación Happy Láser o radiofrecuencia Onix. También medicina estética, cirugía plástica y reparadora como aumento de labios, mesoterapia, botox, etc. Laura Macías indica que trabajan “con una belleza responsable”. “La arruga es bonita en su justa medida. Intentar mantener el aspecto que se tenía con 20 cuando se tiene 50 años no tiene sentido. Lo primero que tenemos que aceptar es el momento en el que está cada persona y trabajar a partir de ahí. No nos gusta modificar la estructura de una mujer porque entendemos que todas las mujeres somos bellísimas y hay que potenciar lo que tienes bonito y no modificar tanto para tener otra imagen tan distinta”, añade.

La salud, la belleza y el bienestar son las apuestas de Clínica Integra. “Uniendo esas tres vertientes conseguimos resultados muy potentes y duraderos en el tiempo”, resalta Laura Macías. Y lo hace a través de la medicina integrativa “para poder dar soluciones al paciente psicológicas, sociales, emocionales y físicas”.