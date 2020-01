Clásica, canción de autor y un homenaje a Bowie, entre lo destacado de la semana

El pasado 10 de enero se cumplieron cuatro años del fallecimiento de David Bowie, uno de los iconos fundamentales de la música rock y uno de los artistas más eclécticos, revolucionarios, influyentes y brillantes que ha dado la música ne general. Fue objeto de admiración y culto en vida y lo sigue siendo después de muerto, de ahí que, coincidiendo con ese triste aniversario, hayan proliferado homenajes a su figura y su obra.

Granada no es una excepción y el próximo viernes 17 de enero, en la sala Planta Baja, las bandas Laika, Belkay Strelka y The WowSig-nal se subirán al escenario para interpretar temas del camaleónico músico y cantante británico. La actuación comienza a las nueve de la noche y es una de las propuestas que recomienda para esta semana GranadaDigital en su habitual colaboración con la página web conciertosengranada.es

Pero no la única. Aunque no es una semana pródiga en actuaciones musicales de gran nivel (a no ser que también sea considerada como música lo que hace el Circo del Sol, que esta semana trae a Granada su espectáculo Corteo), buscando siempre se puede encontrar algo interesante.

Por ejemplo, este sábado se puede comprobar el estado de forma artística de Coque Malla, que actúa a las diez de la noche del sábado en la sala Industrial Copera. El que fuera cantante de Los Ronaldos ha ampliado su paleta de registros desde esos ya lejanos días de la post-movida y ahora no sólo hace rock de influencias clásicas como los Rolling Stones, sino que se aproxima bastante más a la canción de autor. Lo que en sí no es ni bueno ni malo, por supuesto.

Ese mismo día, a las 20,30 horas y en el auditorio Manuel de Falla, los aficionados a la música clásica podrán ver en directo a la Orquesta Ciudad de Granada, que ofrece el siguiente programa: Poema sinfónico para orquesta de cuerda, de Wojciech Kilar Orawa: concierto para violín y orquesta en Re menor, op 47, de Jean Sibelius; y Sinfonía número 9 en Mi menor, más conocida como Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonín Dvorak.

Por último, también el sábado, el Planta Baja programa la actuación de Black Horse, un dúo formado po April Goettle (guitarrista, cantante y teclista) y A.P. Schroder (cantante, guitarrista y programador de ritmos), rockeros heterodoxos que, como puede verse, no llevan una formación al uso con su bajo y su batería.