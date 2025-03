La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España continúa, pero con un proceso lento. Solo un tercio de ciudades españolas tienen ya implantada una Zona de Bajas Emisiones y no en todas ellas se ha empezado a multar. Las ciudades de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados están obligadas a implantar las Zonas de Bajas Emisiones antes de que finalice este 2025, que incluyen medidas como restringir el acceso de vehículos contaminantes, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones a la atmósfera. En Granada, la Zona de Bajas Emisiones va a entrar en vigor este 1 de abril, aunque no se empezará a multar a los vehículos contaminantes que no cumplan con los requisitos hasta el 1 de octubre después de que el Ayuntamiento haya decidido retrasar la fecha para imponer sanciones a los vehículos.

En total, 150 municipios españoles repartidos por todo el territorio tienen que adaptarse a la normativa y deben tener ya creada una Zona de Bajas Emisiones. Ya tienen la ZBE vigente Barcelona, Madrid, A Coruña, Pontevedra, Cartagena, Almería, Córdoba, Sevilla, Estepona, La Línea de la Concepción, Pamplona, Badalona, Sant Cugat del Vallés, Sant Joan Despí y Torrejón de Ardoz, según los datos recogidos por el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico. Y no todas ellas han empezado a multar. En el caso de Andalucía, solamente Sevilla ha empezado a sancionar a los vehículos contaminantes que acceden a la ZBE y no pueden hacerlo, con multas de 200 euros.

Hay otras muchas ciudades que ya tienen en trámite la ZBE para que entre en vigor, como es el caso de Granada, donde está previsto para el 1 de abril, aunque se empezará a sancionar a partir del 1 de octubre a los vehículos que accedan a ella y no estén censados en Granada capital ni tengan los distintivos B, C, Cero o ECO. Esto afecta a vehículos matriculados antes de 2001 en caso de los de gasolina y antes de 2006 en caso de los diésel. El Ayuntamiento de Granada ha determinado una serie de excepciones que sí permiten circular por la ZBE a estos vehículos sin etiqueta siempre que cumplan los requisitos y se puedan acoger a las mismas.

La ZBE también está en trámite en las siguientes ciudades de España: Alicante, Albacete, Alcalá de Guadaira, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcoy, Alcorcón, Algeciras, Arrecife, Ávila, Avilés, Badajoz, Benalmádena, Benidorm, Bilbao, Boadilla del Monte, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castelldefels, Castelló de la Plana, Cerdanyola del Vallés, Ceuta, Chiclana de la Frontera, Ciudad Real, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Cuenca, Donostia, Dos Hermanas, Ibiza, El Ejido, El Prat de Llobregat, Elda, Elche, Fuengirola, Fuenlabrada, Gandía, Getafe, Getxo, Gijón, Girona, Granadilla de Abona, Granollers, Guadalajara, Huelva, Huesca, Irún, Jaén, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Las Rozas, Leganés, León, Linares, Lleida, Logroño, Lorca, Lugo, Majadahonda, Málaga, Manresa, Marbella, Mataró, Melilla, Mérida, Molina de Segura, Mollet del Vallès, Móstoles, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Palma, Parla, Paterna, Pinto, Ponferrada, Pozuelo de Alarcón, Reus, Rincón de la Victoria, Roquetas de Mar, Rubí, Sabadell, Sagunto, Salamanca, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de la Laguna, San Fernando, San Sebastián de los Reyes, Sant Boi de Llobregat, San Vicent del Raspeig, Santa Coloma de Gramanet, Santa Cruz de Tenerife, Santa Lucía de Tirajana, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Siero, Talavera de la Reina, Tarragona, Toledo, Torrelavega, Torremolinos, Torrent, Torrevieja, Tres Cantos, Utrera, Valencia, Valladolid, Vélez-Málaga, Vigo, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Vila-real, Vitoria-Gasteiz y Zamora.

Por otro lado, hay otras ciudades, como es el caso de Motril, que están obligadas y que aún tienen pendiente implantar la Zona de Bajas Emisiones. En una reciente entrevista en GranadaDigital, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, aseguró que tras la aprobación definitiva de la ordenanza para poner en marcha la ZBE, se empezarán a poner determinados dispositivos y cámaras y que la “restricción del tráfico afectará al centro histórico de la ciudad”.

Además de Motril, también tienen pendiente de implantar la ZBE Aranjuez, Arganda del Rey, Arona, Barakaldo, Calvià, El Puerto de Santa María, Ferrol, Mijas, Orihuela, Sanlúcar de Barrameda, Telde, Valdemoro y las islas de El Hierro, Formentera, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Tenerife, Mallorca y Menorca. Y tendrán que hacerlo hasta de que finalice este 2025.

