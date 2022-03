El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Granada, Francisco José Rodríguez, ha registrado esta mañana una moción orientada a que el ente provincial ponga a disposición del Gobierno de España las instalaciones de las cabañas de acampada en la Ciudad Deportiva de Armilla para albergar y dar acogida a las familias ucranianas que lo necesiten.

"Es el momento de ponernos al servicio de los refugiados de Ucrania con los medios que tenemos disponibles, en este caso desde la Diputación", ha señalado el diputado provincial, tras recordar que el pasado día 4 de marzo se leyó públicamente una declaración institucional condenando la agresión de la Federación Rusa a Ucrania. "La semana pasada manifestamos nuestro apoyo, solidaridad y afecto a la población de Ucrania, pero esto no puede quedar solo en bonitas palabras, es necesario que demostremos con hechos y ayudemos de manera efectiva a los ucranianos que se ven obligados a abandonar su tierra", ha añadido.

En este sentido, Rodríguez se ha mostrado "convencido" de que todos los grupos políticos apoyarán esta propuesta en forma de declaración institucional, ·pues no se entendería lo contrario ante esta situación dramática que estamos viviendo todos los ciudadanos europeos, acostumbrados a vivir en paz, en democracia y en libertad. Nadie puede desentenderse del brutal ataque del régimen de Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano. No pueden hacerlo ni los gobiernos europeos ni las sociedades democráticas y desde luego no lo vamos a hacer desde Ciudadanos ni desde esta Diputación provincial", ha concluido.