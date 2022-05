Ciudadanos pide al alcalde que "se remangue" para evitar que la colección de la Casa Ajsaris salga de Granada

La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Parlamento andaluz por la provincia de Granada, Concha Insúa, ha mostrado este lunes el “férreo compromiso” del partido liberal para que la colección pictórica y escultórica que alberga la Casa Ajsaris “encuentre cuanto antes en la ciudad de Granada el lugar que se merece”. Para ello, le ha pedido al alcalde de la capital “que se deje de líos, que esté a la altura de las circunstancias, que se remangue y que ofrezca al dueño de la colección de una vez por todas un lugar digno para albergar esta valiosa colección”.

Insúa, que ha realizado junto al propietario de la colección, Juan Manuel Segura, un recorrido a través de las obras de Morcillo, Fortuny, López Mezquita y Rodríguez Acosta, entre otros artistas, ha mostrado su “estupefacción ante la altísima calidad y el riquísimo valor de las obras que alberga esta casa”. “Sería un absoluto fracaso por parte de todas las administraciones que por falta de colaboración institucional y voluntad política nuestra ciudad se perdiera estas maravillas. Desde luego, desde Cs, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que esta colección se quede en Granada, y se quede por supuesto en un edificio emblemático que esté a la altura de los tesoros que alberga”, ha afirmado.

En este sentido, Insúa se ha comprometido a “impulsar que tanto la administración autonómica como la local trabajen en una misma dirección, sin importar el color político de una y otra”. “Es hora de demostrar que los políticos de Granada sirven para algo más que para discutir. Tenemos la obligación de dar soluciones y no de crear más problemas”, ha señalado, para añadir que “para poner en valor nuestro patrimonio es fundamental el consenso, la altura de miras y las luces largas”. “En Cs no nos vamos a cruzar de brazos, no queremos tener que lamentar una pérdida patrimonial tan grande para la ciudad de Granada y los granadinos como sería la salida de esta colección a otra ciudad”, ha concluido.