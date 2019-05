“Ciudadanos vuelve a ser el partido clave en la gobernabilidad de Granada”

Rostros serios y cautela entre los representantes de Ciudadanos, que se mantuvieron reunidos en una sala del Hotel Los Ángeles desde antes de que se conocieran los primeros datos oficiales y hasta que prácticamente finalizó el escrutinio. Tras el recuento, Ciudadanos obtuvo cuatro concejales, los mismos que en las elecciones municipales de 2015, lo que dejó un sabor agridulce en la formación naranja, que esperaba mejores resultados, como reconoció su líder, Luis Salvador.

Cuando empezó a caer la tarde, Luis Salvador hizo una primera valoración de la jornada electoral a los periodistas presentes. El cabeza de lista por Ciudadanos dijo que esperaba que fuera “una noche apasionante y con emociones”. “Después del partido del Granda, estamos absolutamente expectantes esperando que venga ese recuento y tenga un final feliz y podamos dar noticias agradables”, añadió. Sobre la participación, Luis Salvador comentó que había sido “la misma que hubo hace cuatro años”, pero que hasta que no hubiera resultados, no se podía valorar “esa abstención”. Hasta que no se conoció el recuento oficial, Luis Salvador no salió para valorar los resultados.

El líder de Ciudadanos indicó que la formación tenía “un quinto concejal bailando”, lo que había demorado su valoración. “Estaremos pendientes incluso de la revisión de los votos que queden, porque está rozando. Ese concejal es Lorena Rodríguez y para nosotros es muy importante”, señaló Salvador, quien aseguró que los resultados dejaban una sensación “agridulce en Granada” porque su formación ha hecho “un trabajo para tener más que estos resultados”. Pese a ello, Salvador comentó que la parte positiva es que “Ciudadanos vuelve a ser el partido clave en la gobernabililidad de Granada” y recordó que no va a permitir “un Gobierno de Cuenca con Podemos”, como ha dicho durante la campaña.

“Ciudadanos estará en el próximo Gobierno de la ciudad, que tendrá el color naranja dentro”, destacó Salvador, quien aseguró que primero se sentará con su propio partido, con la Comisión de pactos, para analizar “todas las situaciones” y que las decisiones que se tomen “siempre serán a nivel global con el partido nacional y regional”. “Primero no haremos ningún acuerdo con nadie directamente, lo haremos a través de la comisión de pactos de Ciudadanos. La opinión de Granada será tenida en cuenta. No vamos a especificar nada más. Ciudadanos va a marcar el mapa político en Granada, es el partido que tiene esa llave y la vamos a ejercer bien, sabemos lo que no queremos, lo hemos dicho en campaña”, apuntó.

Salvador recordó a Cuenca, que ya había comparecido en su sede, que esto no son las elecciones generales, “en las que el Rey dicta que la fuerza más votada empiece con los contactos” y que “como el propio Cuenca ha dicho cuando no era la fuerza más votada y lo era el PP, el que tiene la capacidad de sumar los 14 concejales tiene la legitimidad para dirigirse también al resto”. Por otro lado, a Sebastián Pérez le recordó que “vuelve a depender de la llave de Ciudadanos” y volvió a reiterar que él se sentará primero con su partido para analizar la situación. “Ciudadanos estará en el próximo Gobierno y ninguno de los dos podrá dormir tranquilo. Nosotros intentaremos hacerlo bien y que lo que los granadinos han votado se vea reflejado en el próximo ayuntamiento”, apuntó.

Salvador recordó que en Granada, con 18 candidaturas que han concurrido a estas elecciones municipales, “se han tirado cerca de 5.000 votos” con partidos como el de García Montero o Más Granada, “que no tienen opción de representación y se los quitan a otras formaciones”. “Son cerca de 5.000 votos que no sirven para nada”, lamentó.

Por último, el líder de Ciudadanos dijo que tiene que “analizar más en profundidad el resto de resultados en la provincia” y ver también “el crecimiento trasladado a la Diputación provincial”. Salvador aseguró que la formación “seguirá creciendo y avanzando” con su plan de expansión. “Intentaremos tomar buenas decisiones para que los granadinos estén contentos y, dentro de cuatro años, tener mejores resultados”, finalizó entre aplausos de sus compañeros de partido y apoderados, que se acercaron luego para abrazarle.