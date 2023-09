Cinco consejos para hacer el cambio de armario de cara al otoño

Guarda la ropa que no vas a usar. La ropa que no vas a usar en otoño puedes guardarla en cajas o maletas. Es importante que la guardes limpia y en buen estado para que no se estropee.

Dona o recicla la ropa que no uses. Si tienes ropa que ya no te pones, no la tires. Puedes donarla a organizaciones benéficas o reciclarla para ayudar al medio ambiente.