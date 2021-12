Cinco churrerías de Granada para repetir una y otra vez

Es un número inmenso la cantidad de bares y restaurantes que se pueden encontrar en Granada. Una de las ciudades más ricas en su gastronomía tanto por la popularidad de sus precios como en la calidad de sus productos. Uno de los sectores más concurridos de la capital son las churrerías, que destacan por el toque especial que tienen cada una. Las personas no deberían perder la oportunidad de probar los churros de alguno de estos locales. Algunas, famosas desde sus comienzos, llevan toda una vida sirviendo a los granadinos. GranadaDigital ha podido contactar con algunas de las churrerías más reconocidas de la capital para hablar sobre su trayectoria y los secretos de su éxito.

Café Fútbol

Uno de los locales estrella del centro de la ciudad, el Café Fútbol, se esconde a las espaldas de Puerta Real. El establecimiento ubicado en la plaza Mariana Pineda es uno de los puntos más turísticos de la provincia. Podría definirse como la 'Clásica' churrería de la ciudad. Es una de las más conocidas y emblemáticas desde que comenzó.

"Café fútbol es famosa por sus churros pero también por el buen trato que generación tras generación ha seguido manteniendo con sus clientes", cuenta uno de sus trabajadores más veteranos. Desde que D. Antonio Suárez Martín, su fundador, abrió Café Fútbol en 1903, han pasado por ella cuatro generaciones. Este establecimiento, que comenzó vendiendo leche con reparto a domicilio, ha ido creciendo día a día para convertirse en lo que ahora es un imprescindible para la ciudadanía granadina. La tradición en la elaboración de sus tejeringos con chocolate y su exquisita leche rizada ha persistido hasta el momento, un factor esencial para la conquista del paladar de miles de granadinos que conocen el local.

"Son los típicos churros artesanos de Granada y me atrevería a decir que de Andalucía", afirma un empleado. Uno de los trabajadores ha contado que lleva 30 años en el establecimiento y que han ido superando muchos obstáculos día a día como la pandemia. "El Covid se interpuso para pararnos, pero no lo ha conseguido. Ha sido una lucha donde gracias a Dios no ha dejado de funcionar también por ser conocidos internacionalmente y en Internet". El negocio cumplirá un siglo en enero y si prioridad sigue siendo "ofrecer el mejor servicio y producto posible".

Churrería Jorge

"Lo fundamental es el trato", manifiesta el dueño de una de las churrerías más alabadas de la avenida de la Constitución. Pequeña y encantadora es la churrería que se encuentra cerca de Triunfo, es uno de los locales de venta de churros más populares de la ciudad.

"Le echamos mucho cariño y empeño", expresa el dueño de la churrería, quién ha contado que los clientes sueles repetir por los buenos productos que venden. El propietario revela algunas de las ideas innovadoras que están siendo clave para sus ventas: "Los cartuchos que tenemos un 90% ha sido invención mía. Se me ocurrió que sería una buena manera de que la gente fuese por la calle tomándose su chocolate con churros con una mano de la forma más cómoda posible".

Cafetería Churrería Mari Carmen

Otro de los locales fijos en la agenda de los amantes de los tejeringos es la Cafetería Churrería Mari Carmen, que se encuentra dentro del barrio del Zaidín. El negocio se ha hecho muy conocido a pesar de llevar relativamente menos tiempo abierto. Úrsula, la propietaria, es la encargada de elaborar: "La masa es perfecta. La empezó a hacer mi suegro, después mi cuñada y ahora yo."

"En nuestra churrería también destaca mucho el chocolate. Los granadinos no pueden vivir en Granada sin haber probado nuestra combinación perfecta de churros con chocolate", asegura la churrera. Una característica especial del establecimiento es su forma de mandar el producto a casa, pues para servir a domicilio este manjar, mandan cajas de pizza, llenas de churros.

La churrería Desi

La Pizzeria Churrería Desi destaca por su eficiente servicio y por una trayectoria de más de medio siglo. "El secreto de los churros solo lo sabe el dueño. Diría que se encuentra en la masa", admite uno de sus empleados. Este local no es solo famoso en su barrio, el Zaidín, sino en todos los rincones de la ciudad. El negocio lleva abierto muchos años. Con tradición artesana desde 1944, 'La Desi' se ha ganado una buena fama a pulso.

Uno de sus trabajadores se muestra orgulloso de ser parte de ella. "La gente ama los churros de aquí, tienen algo especial que solo sabría explicar perfectamente el que los pruebe". A raíz de la pandemia han tenido que innovar en los servicios y han hecho cambios dentro del establecimiento para respetar las medidas de seguridad entre clientes y camareros. "Hemos puesto máquinas para que nuestros clientes puedan comprar desde ahí sin mantener contacto directo con los trabajadores. Nos ha facilitado muchas cosas este cambio. Ahora las ventas son más ágiles y rápidas para que los consumidores se sientan más a gusto", razona. La churrería cuenta con dos locales en la capital, uno de ellos en el barrio del Zaidín, cerca del metropolitano, en la calle Palencia y otro en la Plaza Villamena.

La Alhambra

Esta churrería está situada la Plaza de Bib-Rambla. Su ubicación es un reclamo para los turistas. Una de sus virtudes es la cantidad de churros que sirven, pues un buen plato de churros de esta cafetería supone una merienda más que digna. Un inmejorable entorno que hace del establecimiento un punto magnífico para realizar una parada durante una mañana o una tarde en el centro de la capital.