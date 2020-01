Cinco cambios que afectan a los conductores en 2020

En este 2020 recién estrenado se han realizado algunos cambios en la legislación de tráfico que afectarán a todos los conductores. Restricciones al tráfico, nuevos límites de velocidad y una nueva ITV, entre las modificaciones más destacadas.

Nueves restricciones de circulación

Las nuevas restricciones de circulación afectan a ciudades como Madrid y Barcelona. Desde el 1 de enero, hay cambios en Madrid Central, la zona de bajas emisiones de la capital que se llama ahora Madrid 360. El Ayuntamiento madrileño ha cambiado el perímetro de la zona de bajas emisiones y ha dejado dos calles, Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles, de libre circulación. Además, los vehículos sin etiqueta o con la pegatina A de la DGT ya no pueden circular por el centro, ni aparcar en las plazas SER, excepto los que han podido recibir una prórroga. En este 2020 se ha ampliado el horario de acceso a Madrid 360 para los vehículos que reparten mercancías. En Barcelona, las restricciones de tráfico en 2020 afecta a la nueva Zona de Bajas Emisiones de la Ciudad Condal (ZBE). Es un área de más de 95 km2 en la que se restringe la circulación de los vehículos más contaminantes para proteger el medio ambiente.

Cambios en la ITV

Este 2020 trae también cambios en la ITV. A partir del próximo 20 de mayo de 2020, la Unión Europea obligará a los fabricantes a facilitar los datos técnicos necesarios para realizar la inspección de los vehículos fabricados desde el 20 de mayo en adelante. Esta información antes no estaba accesible. Además, se endurecerán las pruebas de las emisiones, las de los neumáticos y habrá nuevos equipos para vigilar los sistemas electrónicos de seguridad. La ITV se podrá seguir pasando antes de la fecha indicada, pero si adelantas la inspección menos de un mes, no habrá cambios en la fecha en la que deberás pasar la siguiente prueba. Otra novedad es que si el diagnóstico de la ITV es desfavorable, una vez subsanados los fallos no tienes que acudir a la misma estación, sino que puedes ir a otra. Recordamos que una vez superada la inspección, es obligatorio poner la pegatina «en en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior», como recoge la normativa. La cara impresa del distintivo es autoadhesiva. En el resto de los vehículos, el distintivo se coloca en sitio bien visible.

Nuevos límites de velocidad en zonas urbanas

Los límites de velocidad también cambian en 2020 en algunas zonas urbanas. El límite de a 30 km/h en algunas vías urbanas ya se ha implementado en 19 ciudades españolas y otras tantas europeas. Si se aprueba a la reforma del Reglamento de Circulación, se extenderá al resto de España.

Autopistas de peaje que pasan a ser gratuitas

En 2020, algunas autopistas de peaje pasan a ser gratuitas. En concreto, desde el 1 de enero es gratuito el tramo de la AP-7 Tarragona-Valencia-Alicante y de la AP-4 Sevilla-Cádiz.

Nueva legislación para los patinetes eléctricos

También habrá una nueva legislación para los patinetes eléctricos. Su regulación está actualmente en fase de tramitación, pero la DGT ha creado una instrucción transitoria en la que establece la normativa que tiene que cumplir los patinetes eléctricos. Los usuarios de este tipo de vehículos de movilidad personal deben tener en cuenta que ya les pueden poner una multa por incumplir una serie de normas. Por ejemplo, los conductores de patinetes eléctricos tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas y podrán ser sancionados con la misma cuantía económica que si condujeran otro vehículo. Además, en caso de negarse a realizar las pruebas, serán denunciados como infracción administrativa. También tienen prohibido conducir haciendo uso manual del teléfono móvil o de cualquier otro sistema de comunicación, así como utilizando cascos o auriculares. Los patinetes eléctricos tienen prohibido la circulación por aceras y zonas peatonales y solo pueden llevar a una persona.