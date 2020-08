El ciclo ‘Conciertos en la Cuarta Fase’ se despide con Fon Román & Noni de Lori Meyers y Arco

Este fin de semana se despide ‘Conciertos en la Cuarta Fase’, el primer ciclo de música en directo en Granada y en formato especial con la esperanzadora ilusión de que la música vuelva a la normalidad lo antes posible. Un ciclo que ha traído a Granada lo más destacado del indie rock más independiente como Marlango, La Bien Querida, Josele Santiago, Fernando Alfaro y Antonio Arias, McEnroe, Arizona Baby, Sr Chinarro y J Planetas, Cecilia Krull, entre otros. Para su despedida este fin de semana, ‘Conciertos en la Cuarta Fase’ tiene preparados otros dos importantes conciertos. El viernes 7 de agosto será el de Fon Román (Los Piratas), que tendrá como invitado especial a Noni de Lori Meyers.

Fon Román es un guitarrista y cantante español que inició su carrera musical con la banda de rock Los Piratas, liderada por Iván Ferreiro. La guitarra de Fon Román determinó el sonido de Los Piratas dejando su huella en discos que han ejercido una gran influencia en los grupos nacionales actuales, tanto del indie como del mainstream.

Tras la separación de Los Piratas formó Trash of Dreams, un dúo con el productor de Los Piratas, Suso Saiz. Un proyecto de música minimalista y experimental creado para seguir desarrollando su faceta creativa como compositor y guitarrista. Buscando personalidad arrancó en solitario en 2006 y buscando la perfección contradictoria se reveló como un compositor pop clásico, pero sin nostagia del pasado. Su más reciente trabajo es ‘La Chispa, La Llama y El Humo’, grabado en México.

Ha colaborado con artistas actuales como Zahara, el mismo Iván Ferreiro y Noni de Lori Meyers que estará como invitado especial en su concierto en la cuarta fase granadina para emocionarnos con temas tan especiales como ‘Lo que no soy capaz’.

El segundo concierto que despedirá el ciclo será el del cantante y compositor granadino Arco, el sábado 8 de agosto, a partir de la 22:00 horas. El que fuera cantante de El Puchero del Hortelano ya hace mucho que se embarcó en su proyecto en solitario y, hasta el momento, no le va nada mal. Con dos discos en el mercado y lanzando un tercero que va viento en popa, su trayectoria va en ascenso y eso se nota en sus directos, muchos de ellos soldouts. Entre sus éxitos más recientes están ‘Debo’, ‘Los que marchan’, ‘Quisiera’ y su nuevo single ‘¿Quién te ha dicho que no hay más?’, una potente fusión entre la rumba, el pop y la electrónica arropados por unos versos escritos con la naturalidad y credibilidad habituales en Arco. Para este reciente tema ha contado con la colaboración de una treintena de amigos y amigas del cantante, como Rozalén, El Monaguillo, Javier Coronas, Nil Moliner, El Canijo de Jerez, Bersuit, Auténticos Decadentes, Arnau Griso, etc. En su tierra, lo que promete ser una noche especial para el artista, lo tendremos en formato acústico.

Las entradas están a la venta en la web http://www.entradascajagranada.es/. El precio es de 18 euros anticipada y 22 euros taquilla + gastos de distribución.

Los conciertos se realizarán garantizando y cumpliendo las más estrictas normas de seguridad higiénico sanitarias recogidas en protocolo y en lo marcado por el servicio de PRL. Este protocolo deberá ser de obligado cumplimiento y esta redactado siguiendo la “guía de buenas prácticas para el reinicio de la actividad escénica y musical” publicada por el Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Música (INAEM).