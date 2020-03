El corredor del Manuela Fundación Antonio Gómez se coloca tercero de la Copa España

El ciclista montillano Antonio Gómez fue una de las grandes apuestas para la temporada del empresario Francisco Huertas. El cordobés quedó desvinculado del Radio Popular Boavista de Portugal, de categoría continental, y no le faltaron propuestas para proseguir su carrera ciclista. Sin embargo, el que fuera internacional absoluto acabó apostando por el proyecto que se le ofrecía desde Granada, el mismo que le convertiría en jefe de filas junto a Juan Antonio López-Cózar ‘Chupe’. Y el tiempo no hace más que demostrar que está por corresponder con resultados la confianza que en él fue depositada. La XXIX edición del Trofeo Guerrita, ayer disputada con principio a fin en el municipio murciano de Alcantarilla, fue la más fiel constatación. Y es que aunque el vencedor de esta segunda etapa de la Copa España Élite Sub 23 fue el colombiano del Colnago Víctor Ocampo, con un tiempo de 4:06:34, Antonio Gómez cruzó la línea de meta sólo dos segundos después, en la quinta posición. Y eso, por lo pronto, le hizo escalar dos escalones en la clasificación general individual, por lo que ya es tercero con 120 puntos, a sólo 20 del líder Jordi López del Lizarte.

No obstante, Antonio Gómez hizo mucho más también que seguir segundo de la clasificación individual de élites tras recortar treinta puntos al líder Mauricio Moreira y dejar en sólo diez la diferencia entre ambos. En síntesis, Gómez hizo una auténtica exhibición de fuerza y coraje que encima le hizo alcanzar en primer lugar el tercer y último puerto de la carrera, el Alto de Gebas. Quedaban por delante poco más de sesenta kilómetros y la victoria parecía incluso a su alcance.

Y todo gracias también al buen trabajo de sus compañeros. Sergio Correa, Álvaro Legaza e Iván Díaz quedaron encargados de controlar las escapadas iniciales, mientras que a Dani Arenas, Raúl Bermúdez y Lolo Castilla, de la tarea de escoltarle y abrirle paso en la montaña. Lo dieron todo y por eso no formaron parte de un grupo de treinta que tomó la delantera y en el que Gómez sí estaba incluido. La formación se redujo a unos diez componentes al final y el cordobés estaba al mando.

Pero al final Víctor Ocampo protagonizó una escapada a unos ochocientos metros que le convirtió en ganador. Y tras él entraron Óscar Téllez (Colnago), Pablo Alonso (Gomur) y Julián Molano (Telcom), culminando Gómez a continuación ellos.

El gran papel desempeñado por Gómez y el resto de componentes del Manuela Fundación Sport Bike hizo que tras la línea de meta se viviera una auténtica explosión de júbilo, en la que se vieron envueltos el propio Francisco Huertas y el entrenador del equipo Manolo Calvente. La semana que viene puede ser aún mejor. Y es que es de un perfil auténticamente montañero la tercera etapa de la Copa a España, a celebrar en el municipio guipuzcoano de Asteasu con motivo de la décimo séptima edición del Trofeo Aiztondo Klasinoa.

Triunfos de máster

Por otra parte, cabe destacar que hubo un par de triunfos en categoría máster que convirtieron en perfecta la jornada del domingo para Manuela Fundación Sport Bike. El máster 30 Francisco Rodríguez Pozo se convirtió en el justo vencedor absoluto de la tercera edición de la Subida al Alto de La Bolina-Galwey, segunda prueba del Circuito Provincial de Carretera de Málaga. El cordobés completó en un tiempo de 45 minutos y veintiún segundos en completar una etapa que se desarrolló en el Rincón de la Victoria y que constaba de cuatro kilómetros neutralizados y 19 de subida nivel medio-alto. Cabe recordar que Fran Pozo ya fue el vencedor de la IV Cronoescakada Castell-Conjuro, la primera prueba también del Circuito Provincial de Carretera de Granada.

Por su parte, Estefanía Gámez se proclamó vencedora en su categoría Máster 40 de la Media Maraton BTT de los Ogíjares, prueba del Circuito Provincial de Granada. Gámez invirtió un tiempo de 2:12:59 en completar los 46,5 kilómetros de que se componía una prueba en la que acabó resultando la tercera de la clasificación general de féminas. Gámez llegaba a esta carrera después de haber ganado la primera de las dos etapas de la Geotour Rotas Míticas, celebrada en Fondao (Portugal).