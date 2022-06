Ciberbullying, ¿cómo hacer que sus hijos naveguen con seguridad?

Posiblemente, todos estaremos de acuerdo en que una de las mayores lacras que encontramos en nuestra sociedad actual es el acoso escolar. Relatos de niños y niñas que han sufrido acoso y han mostrado su desesperación ante esta absurda situación nos han encogido el corazón.

Desgraciadamente, hay una rama de este acoso que es especialmente preocupante porque a pesar de los esfuerzos que se están realizando parece que está creciendo. Se trata del ciberacoso.

Quizás pensemos que no tenemos por qué preocuparnos por nuestros hijos, ya que ellos están bien. Pero vamos a analizar cómo de grave es este problema actualmente y cómo podemos usar ciertas herramientas para proteger a nuestros hijos, como por ejemplo una VPN. Si no sabes bien de lo que hablamos, no te preocupes, te vamos a explicar qué es una VPN y cómo funciona.

¿Tenemos que preocuparnos por el ciberbullying?

Las encuestas que se han llevado a cabo en los últimos años demuestran que es un problema que está lejos de solucionarse.

Por ejemplo, una encuesta realizada por Save the Children hace poco tiempo, el año 2019, sacó a la luz que el 40% de los jóvenes a los que se hizo la encuesta sufrieron algún tipo de ciberacoso en su infancia.

Según la encuesta, esta empezó a una edad muy temprana, entre los 8 y los 9 años, y suele afectar más a las niñas que a los niños. También se dio a conocer que aunque en la mayoría de los casos vinieron por parte de compañeros de colegio o amigos, hasta en un 16% de los casos este acoso se produjo por personas desconocidas para ellos.

Como vemos no es algo que debamos de tomarnos a la ligera. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto?

Cómo hacer que nuestros hijos naveguen con seguridad

Tenemos que tomar a pecho nuestra responsabilidad como adultos en la protección de nuestros hijos y usar todas las herramientas y medidas a nuestro alcance para que esto suceda. Vamos a analizar algunas.

Usar una VPN para sus conexiones

Quizás te estés preguntando qué significa VPN, o qué es una VPN y cómo funciona. Pues vamos a empezar por ahí.

Las siglas VPN pertenecen a Virtual Private Network (Red Privada Virtual). A la pregunta sobre qué es una VPN, la respuesta es sencilla. Se trata de un tipo de conexión a internet cuya principal función es proteger tus datos cada vez que navegues por la red para que lo hagas de manera privada y segura.

Así, cuando tus hijos utilicen la protección de una VPN, sus datos se van a cifrar y se van a enmascarar. Y no habrá riesgo de que ninguna persona ajena e incluso ningún ciberdelincuente pueda acceder a ellos.

Asegurarnos de que solo descargan aplicaciones seguras y usar el control parental

Hoy en día nuestros hijos pueden llegar a descargar aplicaciones desde sitios que no son seguros y esto puede hacer que se instalen virus o malware en los dispositivos que ellos usen.

Para ellos podemos enseñarle a que solo descarguen apps de sitios oficiales como App Store o Google Play Store. También es muy aconsejable instalar una aplicación de control parental donde siempre estemos al tanto de lo que nuestros hijos quieren descargar y tengamos que concederle permiso antes de que lo hagan.

Revisar las redes sociales que usan

Los datos muestran que uno de los principales focos desde donde reciben este ciberacoso nuestros hijos son las redes sociales. De esa manera, si consideras que tu hijo o hija puede tener acceso a estas redes de acuerdo con su edad y madurez, deberías de tratar de monitorear frecuentemente estas para asegurarte que todo va bien.

Es bueno tener en cuenta que las mismas reglas impuestas por estas redes dicen que para que un niño o niña de trece años pueda tener una cuenta en redes sociales como Instagram o Facebook tendrá que hacerlo siempre con el permiso de un adulto.

Trata de establecer un horario y lugares comunes donde usar sus dispositivos

Tratar de evitar que usen un dispositivo a altas horas de la noche y que lo hagan en lugares como su habitación o el cuarto de baño puede ser una buena idea. Establecer lugares comunes como el salón o la cocina es lo más sensato en muchas ocasiones.