Christoph Eschenbach dirige la Orquesta de París en un concierto con obras que se remontan al origen de la gran sinfónica

La Orquesta de París, bajo la dirección de Christoph Eschenbach, ofrece en el Palacio de Carlos V el segundo de los conciertos sinfónicos que programa la 68 edición del Festival de Granada para conmemorar el 150 aniversario de la muerte del compositor Hector Berlioz, además de recuperar una de las más populares sinfonías de Gustav Mahler. El concierto, patrocinado por la Fundación Caja Rural Granada, incluye un repertorio de obras que se remontan a los orígenes de la gran orquesta sinfónica.

El programa se inicia con la interpretación de El carnaval romano (Le carnaval romain, H. 95) de Berlioz, una obra compuesta en 1844 e inspirada en una de sus óperas de Benvenuto Cellini. La pieza de Berlioz se toma como ejemplo del gran tratado de instrumentación y orquestación moderna que ese mismo año publicó el compositor francés.

Del mismo autor se ha seleccionado La muerte de Cleopatra (La mort de Cléopâtre, H. 36), una cantata o escena lírica trágica con textos de Pierre-Ange Vieillard para soprano o mezzosoprano compuesta en 1829. Stéphanie d’Oustrac, sobrina nieta de Francis Poulenc, una de las mezzosopranos más importantes de su generación, será la encargada de interpretar el papel de Cleopatra.

Para cerrar el programa, la Orquesta de París, a las órdenes de Christoph Eschenbach, ha elegido la Sinfonía núm. 1 en re mayor, «Titán» de Gustav Mahler, concebida como un ambicioso poema sinfónico en cinco movimientos, que terminaron siendo cuatro, cuyo estreno en 1889 no obtuvo el reconocimiento de la crítica. Sin embargo, con el paso del tiempo, logró encumbrarse como una de las sinfonías que más destacan por su riqueza musical y originalidad.

Christoph Eschenbach es uno de los directores y pianistas más reconocidos internacionalmente. Ya nos ha visitado en más de una ocasión dejando un buen recuerdo en el Palacio de Carlos V. Famoso por la amplitud de su repertorio y la profundidad de sus interpretaciones, ha dirigido a las más importantes orquestas y obtenido los más altos honores musicales. Ha estado al frente de las Filarmónicas de Viena y Berlín, Chicago Symphony Orchestra, Staatskapelle Dresden, Scala de Milán, London Philharmonic Orchestra, así como a la NHK Symphony Orchestra Tokio, entre otras.

En 2015, recibió el premio Ernst von Siemens, considerado como el Nobel de la Música, en reconocimiento a su carrera como director y pianista.

La Orquesta de París es heredera de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio fundada en 1828. Ofreció su presentación el 14 de noviembre de 1967 bajo la dirección de Charles Munch, y desde entonces desarrolla su actividad en línea directa con la tradición musical francesa, centrado en la recuperación y revitalización de los repertorios de los siglos XIX y XX, sin descuidar la creación contemporánea y la programación de ciclos consagrados a las figuras imprescindibles del siglo XX.

El Kanade Dúo, de violín y piano, ofrece un concierto en la Real Chancillería con obras de Robert Schumann, Astor Piazzolla, Béla Bartók, Maurice Ravel e Igor Frolov. El recital del dúo formado por el violinista Nobara Nishikawa y el pianista Kei Endo se enmarca dentro de la programación del FEX.

En la Plaza de las Pasiegas, Company Chameleon presenta su espectáculo para todos los públicos que lleva por título Witness This, una apuesta desde la danza para tratar de romper los tabús sobre la enfermedad mental. La compañía está formada por el coreógrafo Kevin Edward Turner y los intérpretes Theo Fapohunda, David Colley y Juliana Javier.

En la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, situada en el edificio del Rey Chico, Sanja Tropp Frühwald imparte el taller familiar No work & just play, que ayuda a abrir la percepción a través de la improvisación, la cooperación y diversas técnicas de contacto físico.

El taller es apto para familias con niños a partir de 6 años pero el aforo es limitado. Tanto esta actividad como el espectáculo de Company Chameleon se incluyen en el I Congreso Internacional de Danza para la Infancia y la Juventud.

AGENDA

11.00 h EPFCA (Edif. Rey Chico) Taller familiar: No work & just play

21.00 y 22.30 h Plaza de las Pasiegas Witness This

21.30 h Real Chancillería Kanade Duo

22.30 h Palacio de Carlos V Orchestre de Paris & Christoph Eschenbach