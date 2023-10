Christian Díaz: "Tenemos que reaccionar ya, hay equipo para competirle a Baskonia"

Momento de reaccionar. Las tres primeras jornadas del Covirán Granada en la temporada 23/24 de la ACB ya deben quedar en el olvido. Los rojinegros suman tres derrotas consecutivas en las que, a pesar de destacar su juego en ataque, las desconexiones en la defensa y las pérdidas, los han llevado a no poder sumar aun ningún triunfo a su casillero. Ahora, con una semana normal de competición tras un inicio frenético con tres encuentros en apenas nueve días, los de Pablo Pin cuentan con más tiempo para enmendar sus errores y, sobre todo, encontrar el origen de los problemas de desconcentración.

Christian Díaz, veterano del equipo y conocedor de lo complicada que puede llegar a ser la Liga Endesa, confiesa que las desconexiones que sufre la plantilla pueden venir provocadas por un "problema de ansiedad". El base canario analiza la situación actual del equipo, habla sobre la necesidad de "tener más sangre fría" en los momentos tensos y asegura que su rol secundario esta temporada no lo llevará a "crear dramas".

Pregunta: Arranque de temporada complicado el que le ha tocado vivir este año a Covirán Granada, ¿Cómo se encuentra la plantilla mentalmente en estos momentos?

Respuesta: Estamos jodidos evidentemente. Tres partidos ganando con distancia, no terminamos de cerrarlo, nos remontan y acabamos perdiendo los tres. Eso duele claro. Son partidos en los que la situación podría ser muy diferente a la de ahora. No hay alarmas ni nada, sabemos que estamos haciendo las cosas bien y que hay detalles que mejorar. Sabemos que la victoria va a llegar. Quizás no están pudiendo la ansiedad o el nerviosismo, no sé como llamarlo. Una vez llegue la primera, tendremos algo más de tranquilidad para saber gestionar esos detalles, esos despistes que tenemos.

P: Han sido tres partidos difíciles, sobre todo a nivel mental. La victoria estaba ahí, pero se escapaba en el último momento. ¿Qué pasa durante el partido para que, de repente, el equipo desconecte durante unos minutos?

R: Ojalá supiese lo que pasa, así lo podríamos solucionar hoy mismo. Somos una plantilla con jugadores que acaban de llegar, a excepción de Joe y Cheatham, los demás son nuevos en la competición y se tienen que adaptar. Nos puede la ansiedad. Hacemos un buen baloncesto, con buenos porcentajes, bien en defensa y cuando se producen ese par de despistes o de errores nos puede el que todo el mundo quiere ayudar al equipo. En esos momentos más complicados tenemos que jugar más en equipo. Lo hemos demostrado. Cuando jugamos en equipo, movemos bien el balón y estamos concentrados en defensa, competimos, lo hemos hecho contra tres equipos como Joventut, Murcia y Girona que, si están como están en la tabla no es por casualidad. Lo que nos falta es tener ese punto de sangre fría. Así caerá la primera pronto.

P: ¿Qué papel estáis asumiendo los veteranos en todo lo que está pasando?

R: Yo hablo mucho con Joe Thomasson porque al final estamos en la misma posición. Sí que lo veo con muchas ganas de demostrar ya lo dijo a principio de temporada que quería dejar al equipo lo más alto posible en la tabla. El otro día empezó increíblemente bien, asistiendo, dirigiendo al equipo, ya hubo un momento que le dijo chico ve para adentro que necesitamos tus puntos. Lo único que tenemos que hacer en esos momentos es tener sangre fría cuando encadenamos esos errores tanto en defensa como en ataque. Tenemos que aprender a estar calmados en esos momentos complicados. Yo trato de decírselo a los compañeros, sobre todo a los nuevos, que los partidos son muy largos y que en cuanto te despistas un momento te remontan.

P: ¿Esos consejos van también dirigidos a las faltas y el arbitraje?

R: Las faltas están para usarlas. Pablo nos hace mucho hincapié en esto. El otro día a Germán se le va Juani Marcos y le da fuerte porque siempre nos dice que mejor una antideportiva que una canasta fácil. A mí me pasó igual con Sorolla. Tenemos que proteger lo nuestro. En esos momentos en los que el partido se vuelve loco, si no tenemos tiempo muerto, hay que ser inteligentes y aprovechar esas faltas para cambiar la dinámica del partido”.

P: A nivel individual, en el primer encuentro no pudimos verte sobre la pista, pero ante Joventut y Girona sí, ¿Cómo valoras tu actuación en estos dos partidos?

R: “Yo me veo bien. Obviamente la plantilla de este año es más larga y los minutos están más disputados. A nivel mental estoy bien, creo que los minutos que me dan los aprovecho bien. Mucha gente me pregunta: durante toda tu carrera has estado acostumbrado a tener minutos y tener un rol protagonista, que como lo llevo ahora con un papel más secundario. Intento dar siempre lo mejor de mí, ayudar en todo lo posible ya sea en los entrenamientos o durante los partidos, darle un consejo a los compañeros… Tengo claro que no iba a ser lo mismo que el año pasado, no crearé un drama en ningún momento. Sé que Pablo tiene confianza en mí.

P: Al final es una oportunidad

R: La temporada pasada, Pablo también me dijo que habría partidos que jugaría más y otros menos y mira, se produjo la lesión de Dejan y tienes que estar preparado para esos momentos. En el momento que piensas más en lo negativo que en lo positivo o no estás totalmente concentrado… lo que sea tienes que hacerlo bien porque sino esas oportunidades se acaban.

P: Ahora viene Baskonia, ¿Cómo planteáis este partido?

R: A matar. A cuchillo. Son de ese tipo de partidos que la gente piensa: bueno es Baskonia se tacha y al siguiente. Pablo no nos deja hacer eso, hay que competir e ir a por todas. Sorpresas hay en todos lados. Tenemos equipo para poder competirle al Baskonia. Es un partido en casa, que podemos sacarlo y un partido perfecto para dar un golpe sobre la mesa y reivindicarnos. Tenemos una semana larga para plantear bien las cosas, ver en qué hemos fallado y mejorar.

P: Quizás también plantear este partido como un inicio nuevo de la competición, olvidarse de los tres anteriores.

R: Ya tuvimos el otro día una conversación entre los jugadores y todos coincidimos en que hay que reaccionar ya. Son tres partidos que podríamos haber ganado. Tenemos que quedarnos con eso y seguir mejorando. No crear ningún drama ni ninguna alarma entre nosotros. Son tres partidos que no hemos perdido por paliza. Estamos trabajando bien, en estos momentos es cuando hay que dar un paso adelante y no focalizarse en lo negativo. No podemos seguir dejando escapar partidos.

P: La afición ha respondido, más de 6.000 aficionados en los dos partidos disputados en casa, pero los ánimos han ido cambiando mucho en estos días. Se ha pasado de una gran euforia y optimismo a un cierto miedo por las tres derrotas. ¿Qué mensaje les darías?

R: Que sigan ahí. Si el año pasado estuvieron y tuvimos un año jodido de verdad, que sigan ahora. No tengo duda de que nos apoyan en todo momento. No suelo mirar las redes sociales para ver que opina la afición en general, pero tengo claro que si el año pasado estuvieron hasta el último momento, como en Betis que éramos seis en la pista, no tengo duda de que seguirán respondiendo. Nunca le pondré un pero a esta afición. Siempre me quedo con el momento que perdemos contra el Breogán para ascender y la gente nos despide de pie y entre aplausos. En los momentos más difíciles, el verdadero aficionado está ahí

P: Por último, ¿Qué te parece el himno y, sobre todo, cómo fue dejar la pelota y coger el micro y la guitarra?

R: Fue brutal. Nos habían dado pistas, no sabíamos mucho de qué iba el tema. Un día nos dijo Óscar que teníamos que quedar a las seis y media hora después nos vimos en el estudio, Lluís con la caja, yo con la guitarra… Sobre todo, el mensaje del himno, tiene muchísimo cariño y refleja por todo lo que ha pasado este club. Que conste que cantamos nosotros, aunque cantamos mal.