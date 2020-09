“Sentí muchos nervios en mi vuelta a las pistas, pero estoy encantado”

El Covirán Granada vela armas ya antes de su próximo test de pretemporada frente al Hestia Menorca. El club presentó el martes las nuevas equipaciones y este miércoles ha facilitado una entrevista a los medios una entrevista con el base Christian Díaz. El grancanario analiza en una charla corta lo más inmediato y asegura estar “encantado” en Granada.

Pregunta. ¿Cómo va la adaptación a la ciudad?

Respuesta. La adaptación a la ciudad muy bien. Es parecida a Canarias y el clima es lo que mejor se lleva. La ciudad es genial y la gente me trata muy bien tanto en el club como en cualquier sitio que voy. Estoy encantado.

P. ¿Qué sintió el sábado en la vuelta a las pistas?

R. Sentí muchos nervios. Hacía mucho tiempo que no estaba tan nervioso. También por el miedo a las lesiones después de tanto tiempo sin jugar. En la rueda de calentamiento te sientes un poco raro, pero en el partido no lo notas tanto. Tenía mucha motivación y ganas. Es un partido de pretemporada que no significa nada a nivel de resultado. Muy contento de poder volver a jugar y compartir pista con los compañeros me sentí muy feliz.

P. ¿Cómo va la pretemporada?

R. Bien. Hemos tenido un par de lesiones y está siendo un poco atípica porque somos pocos jugadores en el día a día. El trato con los compañeros y el cuerpo técnico es espectacular. Las instalaciones están muy bien. Tenemos sesiones físicas, técnicas, de tiro, gimnasio… Es verdad que tenemos muchísimo margen de mejora, pero estamos dando los pasos adecuados para llegar bien al primer partido.

P. Otros dos partidos en Murcia.

R. Lo que queremos es jugar. Hemos dejado uno atrás y ahora vienen otros dos que son Murcia y Menorca. Tenemos muchas ganas de que lleguen esos días para poder disfrutar otra vez en la pista.

En corto

P. ¿Qué hace en su tiempo libre?

R. Descansar.

P. Tres aficiones fuera del baloncesto.

R. Pádel, surf y fútbol.

P. Película favorita.

R. ‘Gladiator’.

P. Serie favorita.

R. ‘Hijos de la anarquía’.

P. Libro favorito.

R. ‘El monje que vendió su Ferrari’.

P. ¿Qué música escuchas?

R. Reguetón.

P. Grupo de música favorito.

R. Mikel Delacalle.

P. Comida favorita.

R. Las croquetas de mi madre.

P. Algo que harías y no has hecho todavía.

R. Viajar a Australia.

P. ¿Playa o montaña?

R. Playa.

P. ¿Una ciudad?

R. Gran Canaria (los locales usan el nombre de la isla para referirse a Las Palmas de Gran Canaria).

P. Asignatura en el colegio.

R. Biología.

P. Personaje histórico.

R. Aristóteles.

P. ¿Deportista favorito?

R. Jason Williams.

P. ¿Juega a la Play?

R. Sí.

P. Un videojuego.

R. ‘Call of Duty’.

P. Lugar favorito de Granada.

R. La Alhambra.

P. Juego de mesa.

R. ‘Risk’.