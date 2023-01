El chocolate de Mercadona que sacia, no engorda y es líder en ventas

El chocolate es un alimento muy demandado, un manjar muy valorado, pero al que se le achaca la etiqueta de no ser un buen aliado en la dieta. Pero esto no siempre es así. Mercadona tiene un chocolate que permite darse un capricho sin remordimientos ya que sacia y no engorda. Por eso, este chocolate de Mercadona es líder en ventas.

El chocolate negro con un porcentaje de cacao del 99% es uno de los productos estrella de Mercadona. Este chocolate de la marca Hacendado es el de mayor pureza que se puede encontrar en el mercado. Es, por tanto, la opción más saludable para los amantes del chocolate, pero hay que tomarlo con moderación.

Otros chocolates mezclados con leche o con menos cantidad de cacao puro son menos saludables y, por lo tanto, no es aconsejable que se coman con frecuencia. Sin embargo, el chocolate negro con un 99% de cacao de Mercadona puede tomarse incluso si estás a dieta. El chocolate negro aumenta la sensación de saciedad y, por tanto, es un alimento apto para planes de pérdida de peso, si se toma moderadamente.

Este chocolate de Mercadona está compuesto por pasta de cacao, cacao en polvo y manteca de cacao. No tiene azúcares añadidos ni edulcorantes. Puede contener trazas de leche y sus derivados, frutos de cáscara, cacahuetes y soja.

El chocolate negro de Mercado con un 99% de cacao se vende en tabletas de 100 gramos a un precio de 1,75 euros.