'Chándal', una performance de "alta intensidad", llega a Granada este fin de semana

La actriz y artista multidisciplinar, Cristina Carrascosa, presenta el próximo sábado 5 de marzo en LaBuia Espacio Creativo su nueva performance escénica de 'alta intensidad'. En palabras de Carrascosa, "voy a coger todo lo que tengo: daño, dolor, vivencias, recorrido, etc., y a meterlo en una lavadora mezclando blancos y color, a lo loco. El color resultante será mi bandera, el make-up de mi cuerpo, la medalla al valor y el desafío a la superación. Tengo miedo, pero lo acepto".

"Hay que dejar a los artistas que sean humanos. Quitarle peso a la intensidad de lo que hacen para que sus triunfos no sean tan extraordinarios ni sus fracasos tan demoledores", añade.

Chándal es el trabajo de exposición y crudeza desde la raíz más desquiciante para su protagonista, Cristina Carrascosa. Tiene apenas cinco faros que la iluminan en el que camino de no llevar apenas nada preparado. Pero no es aleatorio. Se ha trabajado física, emocional y artísticamente para ello. Es un salto sin red porque no la necesita. No pasa nada si no funciona. Apaga las luces de ese día y se levantará satisfecha y seguirá trabajando en ello.

Chándal significa la imprevisibilidad, el tener en cuenta al público, no por su crítica o su mirada sino por su presencia y energía.

Chándal es como su protagonista, una montaña rusa reflexiva, autoconsciente y brutalmente honesta con ella misma. No es un discurso, no es una obra de teatro, es un 'happening', un viaje que hacemos juntos en un pequeño trozo de tiempo que compartimos.

Aplicando su propia metodología de #ArteHonesto construye ese viaje comenzando por poner al cuerpo al límite y a punto, bloqueando los pensamientos llenos de ego, expectativas, miedos, etc.

Cuando el cuerpo quiera, cuando el alma esté en el centro, arrancará su voz y su camino escénico. Se siente el peso de la violencia heredada, las malas decisiones, el sarcasmo, el misticismo, el sentido transcendente. Se da el tiempo y el espacio para decir y estar sin censura y sin límites que aplasten el verdadero deseo del corazón

Chándal es "una tía haciendo cosas o una estupidez irreverente" pero también es una obra hecha por una artista que puede llegar a significar algo.