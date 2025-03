Cetursa denuncia el impacto de la huelga: pérdidas millonarias y falta de negociación

La huelga de los trabajadores de la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, ha generado un fuerte impacto económico y social en la región. Según Jesús Ibáñez, consejero delegado de Cetursa, la paralización de las actividades durante uno de los fines de semana clave de la temporada ha supuesto unas pérdidas de aproximadamente 800.000 euros para la empresa y entre 6 y 7 millones de euros para la economía local, afectando a Granada y Andalucía en su conjunto.

Ibáñez ha criticado la forma en que se han llevado a cabo las protestas, señalando que "hacemos huelgas preventivamente, sin negociaciones previas y con puntos muy cercanos en lo que se puede conceder". Además, destacó la dificultad de llegar a acuerdos cuando "cada vez que se concede una cosa se hace una escalada para ir más allá".

El directivo recordó que en 2024 se firmó un acuerdo con una duración de cinco años, el cual establecía una serie de condiciones y puntos que requerían autorización previa. "Si no se obtenían, no era posible dar lo que ahí se planteaba", afirmó. A pesar de ello, lamentó que "ni siquiera se pide en ningún momento reúnase el comité o la comisión de seguimiento en Sevilla" antes de convocar la huelga.

Puntos clave del conflicto

Uno de los puntos de fricción en el conflicto ha sido la demanda de un plus de altura para los empleados, algo que Ibáñez considera inviable. "El plus de altura a quien trabaja a 650 o 670 metros de altitud, pues es fácilmente comprensible que nos digan que no entra dentro de las posibilidades de la Junta de Andalucía", explicó. Asimismo, defendió la política de seguros uniformes para todos los trabajadores de la Junta, sin excepciones específicas para Cetursa.

El conflicto también se extiende a las salidas incentivadas y la ampliación de la plantilla. Mientras que los sindicatos reclaman la creación de 300 nuevas plazas, Ibáñez recordó que ya se han autorizado 122 plazas de estructura para promoción interna, lo que elevaría la cifra total a unas 170. "Nuestra plantilla es de 400. No es compatible", advirtió.

Llamado al diálogo con condiciones claras

Para Ibáñez, la clave está en el diálogo, pero con condiciones claras. "Siempre estamos dispuestos a dialogar sobre los puntos que ya les hemos comunicado, que es lo que tenemos autorización para poder ir avanzando en ello", señaló. No obstante, se mostró tajante en su rechazo a la "escalada continua de reivindicaciones" que lleva a huelgas anuales y perjudica a toda la comunidad andaluza. "Aquí no hay otro propietario que los ocho millones de andaluces, y ellos son los que se ven perjudicados".

Mientras la huelga continúa generando incertidumbre en Sierra Nevada, las negociaciones entre trabajadores y directivos siguen estancadas, sin un acuerdo claro a la vista.

