Cetursa cifra el impacto de la huelga en la estación de esquí en entre 7 y 8 millones de euros. La empresa lo ha detallado en un comunicado en el que, además, ha puntualizado que Sierra Nevada ha dejado de ingresar "unos 800.000 euros" en la primera jornada de parón. Del mismo modo, ha manifestado su "disposición absoluta para cocretar y hacer operativos los acuerdos" ya alcanzados con el comité protestante, entre los que se incluyen 122 ascensos reconocidos por la Junta de Andalucía en el presupuesto de 2025.

De los 400 empleados de la plantilla de remontes llamados a la huelga, 192 tendrían que haber acudido este sábado a su puesto de trabajo. Lo han hecho 58 trabajadores de los distintos departamentos, por lo que la empresa ha considerado "inviable la apertura de la estación". Cetursa, como comunicó a primera hora de la mañana, devolverá tanto el forfait como todos los servicios contratados para este 1 de marzo, ha insistido en su última nota.

La empresa, en dicha misiva, ha precisado que este viernes presentó al comité de huelga un calendario "sobre cada uno de los pasos que hay que seguir" para que dichos ascensos se produzcan de la manera más rápida posible. "Ocurre lo mismo con las plazas de los indefinidos no fijos", ha añadido Cetursa. De igual modo, ha detallado que el plus de altura ya "no se puede aplicar" para aquellos empleados que ahora trabajan en las oficinas de Granada, "ya que tiene tras informes desfavorables de la Dirección General de Presupuestos", al igual que el uso de la provisión de fondos para las bajas incentivadas, jubilaciones anticipadas y jubilaciones parciales.

"Lo que no puede hacer Cetursa Sierra Nevada, ni ninguna otra empresa, es enfrentarse a cambios constantes en las reivindicaciones del comité de empresa, o introducir nuevas demandas en reunión o escrito. Así es imposible cerrar acuerdos", incide. En paralelo, ha enumerado los puntos a discutir con el comité de huelga y su postura en cada uno de ellos. Son los siguientes:

Externalización/privatización

La empresa, en su obligación de tomar decisiones estratégicas para garantizar el correcto funcionamiento de la estación de esquí y mejorar la experiencia de los usuarios, externalizó el servicio de Call Center hace varias temporadas, integrando al personal de Cetursa que venía prestando dicho servicio en otros departamentos.

La instalación de una pista de hielo en el Mirlo Blanco es un arrendamiento temporal de terreno, por el que Cetursa Sierra Nevada cobra un alquiler a una empresa externa que desarrolla una actividad a plena satisfacción de los usuarios. Dicha instalación es temporal, toda vez que la empresa se encuentra redactando los proyectos y esperando las autorizaciones para la reforma global del complejo de actividades Mirlo Blanco, con nuevas actividades e instalaciones que requerirán de más contrataciones -y por más tiempo- en el departamento correspondiente

Ni la externalización del Call Center ni la pista de hielo en el Mirlo blanco han mermado la contratación de personal propio de Cetursa Sierra Nevada, que en este tiempo se ha visto incrementada en un 20%.

Aun así, la empresa está dispuesta a analizar detenidamente, en cualquier licitación de servicios externos, los posibles casos puntuales en los que pudiera existir una disminución de tiempo de contratación que no tenga impacto al tiempo de explotación debido a las condiciones meteorológicas.

Consolidación de la fijeza

Durante los próximos 18 meses, con las tasas de reposición del 2024 y 2025, así como con la ayuda de la plantilla presupuestaria, la empresa se compromete a estabilizar a todo el personal que a la firma del acuerdo, tengan una sentencia en la que se le reconozca ser indefinido no fijo. Eso significa que todas esas personas consolidarán su plaza y serán trabajadores indefinidos fijos/fijos discontinuos de pleno derecho de Cetursa con su plaza correspondiente.

Definición de las categorías profesionales con sus contenidos propios

Se plantea este plan de trabajo:

Dia 28 de febrero, comunicación al BOJA , a petición del comité de huelga, de la anulación del proceso de cobertura de vacantes publicado anteriormente. Del 1 al 15 de marzo, la comisión de empleo finalizará el catálogo de puestos. Se recogerán todos los puestos, sus funciones básicas, el número de plazas, el número de puestos ocupados y el número de puestos vacantes. Del 1 al 15 de marzo, se establecerá por parte de la comisión de empleo, las normas generales para los procesos de promoción interna, así como los criterios de baremación para el proceso de ascensos. El 17 de marzo, envío de catálogo de puestos a la SGAP para su registro. Del 15 al 20 de marzo, se establece el orden del proceso de promoción interna. Del 15 al 20 de marzo, se definen el número de vacantes que no están reflejadas en las 122 vacantes actuales. El 21 de marzo, inicio del proceso de cobertura de vacantes, siguiendo los criterios de promoción y baremación establecidos en la comisión de empleo. Este es un proceso que puede extenderse en el tiempo porque se realizará con recursos internos y no se contratará a ninguna empresa externa. El 30 de mayo, inclusión en plantilla presupuestaria (PEC PAIF 2026) de las nuevas vacantes que se han detectado en el periodo del 15 al 20 de marzo. Junio/Julio/Agosto respuesta a los posibles requerimientos de información de la Dirección General de Presupuestos. Diciembre. Aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Enero de 2026, inicio del proceso de promoción interna de categorías aprobadas en el PEC PAIF 2026. Marzo 2026, revisión del catálogo de puestos para posibles actualizaciones, proceso que se deberá realizar anualmente para comprobar los desajustes que se hayan podido producir, o se prevea que se van a producir en el corto plazo.

Plan de Rejuvenecimiento

Cetursa Sierra Nevada reitera su entera disposición por llevar a cabo este plan en los términos acordados en 2024 entre la empresa y la representación de los trabajadores. La provisión de fondos (5,4 millones de euros) que Cetursa Sierra Nevada hizo en sus cuentas anuales para tal fin sigue vigente.

Entre bajas incentivadas, jubilación parcial o jubilación anticipada, un total de 32 trabajadores/as estarían en situación de acogerse a alguna de estas opciones en los próximos 4 años.

Cetursa Sierra Nevada, tras un primer informe desfavorable, ha reelaborado la propuesta para obtener la aprobación de la Dirección General de Presupuestos (DGP) de la Junta de Andalucía.

Entretanto y mientras se recibe el nuevo dictamen de la DGP, la empresa muestra su total disponibilidad a estudiar los casos de los empleados afectados y dar soluciones concretas e individuales a los trabajadores que lo soliciten, siempre con el visto bueno de la comisión de empleo.

Plus de altura para todo el personal de Cetursa

Tras recibir tres informes desfavorables por parte de la DGP a la aplicación del plus de altura a los trabajadores que desarrollan su trabajo en las oficinas de la ciudad de Granada, lo que hace jurídicamente inviable su aplicación la empresa ha ofrecido a dichos trabajadores trasladarse al centro de trabajo de Pradollano (Sierra Nevada) si desean cobrar el referido plus.

La empresa se compromete a buscar soluciones para el aparcamiento en las oficinas de Granada en las mismas condiciones que el personal de Cetursa en Pradollano (Sierra Nevada).

Póliza de seguros

A pesar de la solicitud de la empresa para mantener la póliza de seguros propia de Cetursa Sierra Nevada, la Junta de Andalucía ha establecido que todo el personal del sector público andaluz debe estar acogido al mismo seguro, con las mismas coberturas, sin privilegios para uno u otro colectivo.

Con todo, la empresa ha solicitado a la Dirección General de Presupuesto informe favorable para usar las cantidades aprovisionadas en el punto 4 (Plan de Rejuvenecimiento) para cubrir las prestaciones de los trabajadores de Cetursa en aquellos puntos que el seguro global de la Junta de Andalucía no mejore al de Cetursa Sierra Nevada. Estando, por tanto, condicionado a la aprobación de la DGP para cada caso concreto que se tramite.

Cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno de las distintas comisiones de trabajo

La empresa muestra su total predisposición a desarrollar esos acuerdos, como, por ejemplo:

Plan de formación: La empresa se compromete a presentar un plan de formación a los trabajadores, acordado con la comisión de empleo, antes del 15 de abril, que sea bianual, y donde se refleje la política de formación, las acciones formativas, la duración, fechas, sistema de acceso, asistentes prioritarios, etc.

Garantizar a todo el personal trabajador de Cetursa la seguridad y salud en el trabajo

Cetursa Sierra Nevada, en su catálogo de puestos de trabajo, creará una plaza de especialista en prevención de riesgos laborales a cubrir con personal propio, y que sirva para agilizar y mejorar las acciones de prevención, seguridad y salud en el trabajo con la empresa externa que desarrolla esta labor.

Este nuevo perfil laboral aportará un conocimiento más cercano de las singularidades del trabajo de los empleados de Cetursa Sierra Nevada en los distintos departamentos, mejorando así la prevención de accidentes y haciendo más fluida la comunicación entre la Comisión de Salud Laboral y las distintas áreas de la empresa.

Reconocer el plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad

Este punto no estaba en lo negociado en el 2024.