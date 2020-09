César Díaz: “Tenemos que preguntarnos qué Granada queremos respirar”

La Semana Europea de la Movilidad Sostenible ha centrado el tercer #DirectosEnRedGD, que en esta ocasión ha contado con el testimonio del concejal del ramo en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz. El edil encargado de esta área ha tocado varios temas relativos a este encuentro anual y ha aprovechado la charla con el subdirector de GranadaDigital, Juan Prieto, para hacer una llamada a la responsabilidad y concienciar sobre los graves perjuicios que para la ciudad supone ser la tercera de España con los niveles de polución más altos tras Madrid y Barcelona.

“Es un problema muy grave para nosotros y para las personas en el entorno que sufren problemas respiratorios”, ha avanzado antes de calificar de “triste mérito” esta posición en el ranking nacional de contaminación. Por eso, Díaz ha acudido a los datos. “El 30% del asma infantil está motivado por la contaminación. ¿Qué Granada es la que queremos respirar?”, se ha preguntado en tono retórico para terminar afirmando que este “es un problema que, tarde o temprano, sufriremos todos”.

Para el concejal, la orografía que rodea a la capital, con varios conjuntos montañosos, actúa como pantalla a la hora de depurar gases contaminantes. “Por eso el aire contaminado se estanca y vemos esas boina negra”, ha explicado para introducir que, con todo, el confinamiento ha servido “para bajar las cifras a las de hace casi 30 años”. Un espejismo, pues “nada más levantarse el estado de alarma hemos vuelto a tener índices muy preocupantes”.

El concejal ha afirmado que la intención es que esta Semana Europea sirva para que la gente entienda que “no puede llegar hasta la puerta de la oficina en coche”. “Habrá quien me diga que, por cuestiones de salud, lo necesita. Y yo le digo que hay protocolos ya pensados que presentaremos en los próximos días”. “Tenemos tres planes estratégicos planteados y un plan de Movilidad Urbana Sostenible en el horizonte. Tenemos que preservar más espacio para el transporte público y avanzar en más espacio para los peatones. Podemos disfrutar la ciudad andando o en transporte público, bicicleta y patinete”, ha subrayado recordando que todos esos planes han contado con la unanimidad de los grupos del Ayuntamiento.

Díaz también ha incidido en la necesidad de acostumbrar a la ciudadanía a “combinar” medios de transporte y no pretender hacer todos los trayectos en uno solo: “Tenemos que ser capaces de llegar a aparcamientos disuasorios y que en ellos pueda haber un intercambio modal. Andando o combinando otros medios de transporte. Que quienes vayan y aparquen, tengan la posibilidad de combinar métodos”.

Preguntado por los famosos ‘carriles amarillos’, el concejal de Movilidad ha justificado su presencia durante el estado de alarma: “Los espacios que tenemos son limitados y hay que priorizar el transporte público. Nuestro objetivo es que se cumpla la regularidad y la frecuencia para que el ciudadano pueda llegar puntual a su destino, y para ello tenemos que encontrar los mecanismos que nos facilitan dicha labor”.

El concejal ha recordado que el ‘amarillo’ “no es un carril de patinetes”. “Es un carri bus-bici y me ofende el planteamiento contrario. Habrá que buscar alternativas. El Camino de Ronda estuvo abierto en canal por el Metro y los ciudadanos buscamos y encontramos alternativas. No son sólo recomendaciones, sino que estamos obligados por la UE a frenar la contaminación. Y nos enfrentamos a multas millonarias si no lo hacemos”, ha ilustrado.

Durante la entrevista, César Díaz ha avanzado algunas de las medidas que adoptará el Ayuntamiento próximamente. Asimismo, ha anunciado la adquisición de once nuevos buses híbridos de las marcas Mercedes-Benz y Man que se sumarán a los ya presentados en agosto. La flota de buses contará así con 39 en total. Su puesta de largo evitará que un millón de kilos de CO2 sean lanzados a la atmósfera: “No es una cuestión de coste, sino de responsabilidad. Por ti, por mí, por los mayores o por los niños”.

Pero el gran anuncio ha llegado a renglón seguido, cuando el titular de Movilidad y Protección Ciudadana ha compartido con los lectores, y audiencia vía streaming, que el Ayuntamiento prepara ya una app con la que cada ciudadano podrá unificar los pagos relativos a la Movilidad en Granada. Un sistema pionero hasta la fecha en España. Esto incluye, de momento, transporte urbano en bus, zona azul, taxis, buena parte de los aparcamientos públicos e incluso el servicio de recuperación del vehículo para quienes hayan estacionado indebidamente y la grúa se lleve su coche.

En otro orden de cosas, se ha referido a la importancia de organizar nuevamente la campaña Granada Green: “Es una llamada constante a la reflexión. Se trata de que la ciudad esté presente en estos cuatro años. Todo el mundo es consciente de que este equipo de Gobierno se preocupa por la contaminación, por una movilidad más sostenible con medidas contundentes que no se han adoptado nunca. Hay muchas llamadas e iniciativas y eso será una constante”.