Esta mañana ha llegado a nuestro grupo municipal la convocatoria de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, la del 25 de julio. En ninguno de los 25 puntos hay acción de gobierno. Ni una sola iniciativa después de más de un mes de gobierno: Dar cuenta de un Decreto que varía la hora de celebración de la sesión de Junta de Gobierno Local, concesión de subvenciones a asociaciones tras un plazo que se abrió hace meses, revisión de tarifas de un aparcamiento público, desestimaciones de reclamaciones retributivas de algunos funcionarios y anexos a convenios con la Universidad para la realización de prácticas. Y nada más. Insisto. Ni una iniciativa de gobierno, ninguna.

Por vez primera, en los últimos 20 años, julio se cierra sin que haya un pleno ordinario de gestión. Pleno que incluya expedientes urbanísticos de promotores que quieren invertir en la ciudad, medidas para hacer frente a los colectivos más vulnerables, medidas económicas para mejorar los ingresos. Nada. El Gobierno ha cerrado por vacaciones.

Y todo porque Salvador anda triste. Esta semana acompañó al delegado de educación de la Junta de Andalucía a la zona Norte y el alumnado le preguntó por Paco Cuenca, que le echaban de menos. Y Salvador, cual infante enfadado por el desagravio no tuvo otra cosa que contestar que Paco Cuenca estaba en el monte. No me dirán que la respuesta no es olímpica. En realidad, Paco Cuenca estaba recogiendo las inquietudes de los vecinos de la zona, a escasos metros de Salvador, a la misma hora en la que él se sentía ofendido por semejante atrevimiento. Yo me quedé más tranquilo después de escucharle contestar a los niños y a las niñas porque intervino el delegado de educación y dijo que estaba satisfecho ya que todas las plazas ofertadas de actividades estaban “cubridas”. Efectivamente, esas fueron las palabras del delegado de educación en la provincia de Granada del Gobierno de la Junta de Andalucía, del partido de Ciudadanos.

Y así estamos en la ciudad, con las necesidades “cubridas” por este Gobierno de Salvador y de Sebastián Pérez. “Cubridos” porque la actividad en lo que queda de julio y en el agosto por venir será frenética para hacer frente a todos los retos que nuestra ciudad tiene por delante. Frenética desde la orilla del mar, eso sí.