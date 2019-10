Cepeda y Ana Guerra llegan a Granada este viernes 18 de octubre

De la mano de imaginBank, el banco solo móvil de CaixaBank; Clipper’s Live y GTS, Cepeda y Ana Guerra, dos de los artistas que más están destacando y consolidando su carrera musical tras su paso por Operación Triunfo, llegan a Granada en esta iniciativa orientada a ofrecer una magnífica experiencia musical.

Durante estos 16 conciertos de la gira imaginBank 2019, Cepeda y Ana Guerra ofrecerán una selección de sus temas que han presentado durante estos últimos meses en sus respectivas giras “Principios” y “Tour Reflexión”. Además, prometen alguna sorpresa conjunta convirtiendo estas 16 fechas en un evento único y que solo podrán ver aquellos que asistan a la gira imaginBank 2019.

Los dos artistas han declarado estar impacientes por empezar la gira y poder compartir esta experiencia juntos. Cepeda ha añadido que “esta gira me permitirá acercar mi música a un público más amplio por lo que agradezco a imaginBank que haya pensado en mí, además de darme la posibilidad de compartirla con Ana”. Ana Guerra ha afirmado: “Me hace mucha ilusión poder hacer estos conciertos junto a Luis y poder llegar a tantas ciudades y reunirme con toda la gente que tiene ganas de verme en concierto”.

imaginBank ofrece también la posibilidad de conocer de cerca a Cepeda y Ana Guerra en unas distendidas charlas con estudiantes que se celebrarán antes de los conciertos. Conducidas por el locutor musical Xavi Martínez, los inscritos a estas charlas podrán descubrir qué piensan sobre el uso de las tecnologías en el día a día, cómo gestionan sus redes sociales y su opinión sobre el éxito profesional y el emprendimiento.

Las entradas para la gira imaginBank 2019 pueden adquirirse desde la app de imaginBank y en www.giraimaginbank.com. Los clientes de imaginBank pueden disponer de un descuento de 40% en todas las ciudades y fechas anunciadas.

Sobre imaginBank

imaginBank es el primer banco mobile only de España en el que la operativa se realiza exclusivamente a través de apps para móviles y para redes sociales.

Supone un paso adelante en la estrategia de innovación de CaixaBank, reconocida como una de las entidades líderes en la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios financieros. CaixaBank sigue reforzando su liderazgo en banca digital con 6,3 millones de clientes digitales en España.

imaginBank ha recibido reconocimientos internacionales destacados. En 2017, obtuvo el premio The Banker, publicación del Grupo Financial Times, por el lanzamiento del chatbot, un servicio de ayuda al cliente para conocer ofertas y descuentos exclusivos basados en inteligencia artificial. The Banker también premió en 2016 a imaginBank como Mejor Proyecto Tecnológico del Año.

Concierto Cepeda y Ana Guerra gira imaginBank

Día: Viernes 18 de octubre

Lugar: Palacio de Congresos de Granada, Sala García Lorca

Hora: 21.30h