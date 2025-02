El CEO de Ryanair se burla del ministro de Consumo Español

"Reserva precios locos (antes que un payaso suba los precios)". Con este mensaje acompañado de un montaje de la cara del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, 'disfrazado' de payaso posaba el CEO de Ryanair Michael O'Leary. Este marte lo compartió la aerolínea a través de la red social X -antiguo Twitter-. En el cartel que sostiene el CEO de la aerolínea también aparece una promoción: "179.000 asientos por 19,99 euros".

Además, en el mensaje, la aerolínea apela a que se retire su "multa ilegal por las maletas" que se eleva a 179 millones de euros. El mensaje continúa diciendo que la multa que ha impuesto España va en contra de "la ley de la EU y la sentencia precedente del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Vueling de 2014". El mensaje concluye con que esta multa aumentará las tarifas españolas que "Ryanair recorta un 8% en 2024".

A message to Minister Bustinduy 🤡 - scrap illegal bag fines in Spain‼️

From Madrid today, Michael O'Leary called on @pbustinduy to withdraw his illegal €179M bag fines in Spain, which are contrary to both EU law and the precedent ruling of the European Court of Justice in the… pic.twitter.com/mpm4Zeyijl

— Ryanair (@Ryanair) February 11, 2025