Centros de alto rendimiento en Granada: el futuro del ‘Gaming’

Los videojuegos se encuentran cada vez más presentes en el día a día y su evolución y el efecto que tienen dentro de la sociedad es algo evidente. Aunque las comparaciones sean odiosas, el cambio que han sufrido los llamados ‘cybers’ con los centros de élite de la actualidad son más que notables; tecnologías más avanzadas, una situación más céntrica y una mejor ‘ventilación’ son los principales valedores de los nuevos locales.

Granada no se queda atrás, y cada vez queda más claro que la ciudad se adapta a las nuevas posibilidades dentro del mundo de los videojuegos. Resaltan dos centros: Arena Gaming Granada y Project Gaming. Las dos empresas destacan por tener bonos y ofertas bastante accesibles para todos los públicos. En Arena Gaming se encuentra el bono de 10 euros, para disfrutar de 7 horas más un descuento en la bebida, y el bono de 20 euros, por 15 horas más una gran rebaja en la bebida. Mientras que en Project Gaming, el precio se encuentra en 10 euros, por 6 horas, y 20 euros, por 14 horas.

Las instalaciones de ambos centros cuentan con la última hora en ordenadores para disfrutar de todos los juegos a una máxima resolución, además de contar con una conexión a internet sin fallos. Ambos encargados destacan la gran variedad de clientes que visitan las instalaciones, desde personas más mayores, hasta cada vez más mujeres y chicas jóvenes, que siempre se habían encontrado apartadas en este mundillo. El creador de Project Gaming, Javier Justicia, comenta que "con la aparición del ‘Valorant’, grupos de cuatro y cinco chicas quedan para jugar, y eso antes era mucho más raro”.

La gente que acude a Project Gaming es "casi todo gente joven", pero también tienen "a personas más mayores" que van "a disfrutar de la consola ‘retro’, con sus videojuegos antiguos, como el 'Mario' o el 'Metal Slug'”. También hace una valoración sobre las instalaciones: “El centro está especializado en juegos de disparos en primera persona y, para ello, nuestros equipos están preparados con algunos de los mejores accesorios, sobre todo para jugar al ‘Valorant’”. Además destaca que tiene la intención de crear un equipo de ‘eSports’ o deportes electrónicos para su propia empresa: “Quiero crear un equipo de aquí, centrado en el Valorant”. Javier también comenta que después de la pandemia "la gente cada vez juega más y está mucho más interesada en este mundo”.

Antonio Javier García, encargado en Arena Gaming, comenta que "ya no solo van niños de 13 o 14 años, ahora ya va gente de más de 25 años o así". "El ‘Gaming’ se está amoldando a las personas”, resalta. Los juegos que más se juegan son ‘Fornite’, ‘Valorant’ y ‘League of Legends’. Dentro de los equipos profesionales que juegan en las instalaciones, Antonio Javier mantiene la incógnita: “Muchos jugadores de equipos profesionales vienen a jugar a nuestros torneos, pero no os puedo decir cuáles”. Además, destaca que durante 'Circuito tormenta’ -Segunda división española dentro del mundo de los videojuegos- todos los equipos que entrenaban en el centro no tuvieron que pagar nada, para así hacerse más un nombre dentro de la industria. “Todos los equipos se fueron más que contentos con el rendimiento de las instalaciones”, añade.