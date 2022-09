'OPS, El Roto, Rábago: Una microhistoria del mundo' es el título de la exposición que se inaugura en la tarde de este viernes en el Centro José Guerrero de la Diputación de Granada y que permanecerá abierta hasta el próximo 8 de enero de 2023, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital. Se trata de un recorrido por la trayectoria artística del humorista gráfico Andrés Rábago (Madrid, 1947), a través de sus tres heterónimos: 'OPS', 'El Roto' y 'Rábago'.

La muestra contiene, por tanto, la mirada dadaísta de 'OPS', que registra en sus dibujos el inconsciente del franquismo con una visión áspera y descarnada cercana al humor negro; las viñetas de 'El Roto', su heterónimo satírico todavía en activo, que muestran una aguda crítica social que pone en tela de juicio la actualidad y el statu quo dominante; y 'Rábago', el pintor, que se ocupa de las dimensiones de lo humano y lo real que parecen haber sido desatendidas e ignoradas en esta época como lo sagrado, lo trascendente o lo espiritual.

La vicepresidente primera y diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, ha asistido este viernes a la presentación de esta exposición, junto al propio artista, el comisario de la exposición, Óscar Curieses, y el director del Centro Guerrero, Francisco Baena.

Las obras seleccionadas en esta exposición muestran un conjunto significativo de los motivos recurrentes en su producción (la familia, los pájaros, la vigilancia, la figura del doble, las guerras, el arte, los sombreros, etc.) y sondean los vasos comunicantes de esas tres vertientes del artista. Los temas aparecen ordenados de forma idéntica en cada planta, pero con imágenes diferentes que permiten profundizar en ellos, ampliarlos o contrastarlos.

Durante la presentación de la exposición, la diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática ha destacado que la muestra ofrece un recorrido por la trayectoria del dibujante, a través de sus tres heterónimos. Por ello, según ha explicado, la exposición se exhibe en tres plantas distintas y arranca con el primer heterónimo del artista, 'OPS', para ofrecer después las viñetas de 'El Roto', y finalmente, las pinturas de 'Rábago'.

El comisario de la exposición, que también es autor de los textos que acompañan los dibujos y que pueden descargarse mediante un código QR, ha explicado el recorrido de la muestra que, según ha dicho, trata de “rendir homenaje a la obra de Rábago, a sus tres heterónimos” y de mostrar “esos tres mundos: 'OPS', 'El Roto' y 'Rábago'. “El objetivo es subrayar que el arte es una construcción abierta y colectiva, que no pertenece solo al autor, a la crítica, a los comisarios o a los espectadores, ni tampoco al mercado, los museos o las galerías”, ha indicado.

El artista, por su parte, ha señalado que ha “tenido la suerte de poder trabajar en absoluta libertad”. “Nunca he tenido ninguna coacción o directiva por parte de los medios en los lugares donde he trabajado y tampoco lo hubiera aceptado”, ha señalado. “Echando la vista atrás me da un poco de vértigo la envergadura de todo el trabajo desarrollado”, ha indicado. Después ha explicado que 'OPS' “era una especie de catarsis personal y colectiva”, y que algunas personas de aquella época”, que seguían medios como Hermano Lobo, Triunfo, y Cuadernos para el diálogo, se sentían muy identificados con ese trabajo.

Sobre 'El Roto', ha añadido “que podía desarrollarse en un periódico porque podía ir rápidamente evolucionando”. “'El Roto' creó un sistema de pensamiento propio de la cultura o la sociedad en la que está establecido”, ha precisado, para agregar que el trabajo de 'Rábago' es el del color.

Con motivo de la exposición, se ha coeditado con la Editorial RM un catálogo que contiene la reproducción de las obras expuestas, así como sendos textos de Sara Mesa y Óscar Curieses, que además publica una serie de microrrelatos sobre los temas recurrentes en la producción de 'OPS, EL Roto y Rábago'. Se incluye también una selección de extractos de entrevistas en forma de aforismos, en los cuales se plasma el proceder y el pensamiento del artista.