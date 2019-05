El centro educativo informa a la Fiscalía de las medidas tomadas con los menores del ‘juego de la muerte’

La Fiscalía ha recibido un informe de la dirección del centro de Granada donde estudian los menores que han subido a las redes sociales un vídeo realizando el ‘juego de la muerte‘ en el que explica las medidas que se han adoptado con estos jóvenes tras tener conocimiento de su implicación en esta peligrosa práctica, consistente en ahorcar a alguien hasta dejarlo inconsciente.

A la Fiscalía de Menores no le constan denuncias de los padres de estos adolescentes y está a la espera de recibir los resultados de la investigación de la Policía Local para estudiar el caso que, “en un principio”, podría no tener relevancia penal si se confirma que no se han producido lesiones y que se ha tratado de una acción consentida por todos los participantes, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

La dirección del centro ha informado a la Fiscalía de las acciones que ha llevado a cabo hasta el momento. Así, ha mantenido un encuentro con los menores y sus padres para abordar lo sucedido y se ha explicado a los jóvenes los riesgos de esta clase de retos.

El Ministerio Público analizará toda la documentación visual y los datos que le envíe la Policía Local para decidir si abre diligencias de investigación sobre este asunto, en el que se estudiará también si ha podido existir una “desprotección del menor” en algún sentido.

La Policía Local supo hace unos días, a través de una denuncia realizada por las redes sociales, que varios menores de segundo y tercero de la ESO se habían grabado en los exteriores de su instituto apretándose el cuello hasta que la persona queda inconsciente y lo han difundido en las redes sociales.

Tras tener conocimiento de este hecho, la Policía Local se puso en contacto con el director del centro, al que “ya le había llegado algo” de este asunto y se decidió actuar en el instituto, donde este cuerpo impartió este pasado martes a los estudiantes de segundo y tercero de la ESO una charla para explicarles las “graves consecuencias” que puede conllevar esta práctica.

La Policía Local no ha detectado más casos en Granada hasta el momento, aunque sigue en contacto por este asunto con la dirección del centro y con la Fiscalía.