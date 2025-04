Un centenar de expositores se reúnen en la gran feria Crearte Granada DIY

La Feria de Muestras de Armilla, Fermasa, acoge este fin de semana la 14ª edición de Crearte Granada DIY, el evento de referencia para personas que dedican su tiempo al arte textil y a las manualidades.

Del 4 al 6 de abril, el recinto ferial se convertirá en el punto de encuentro de los aficionados al DIY o 'Do It Yourself' (Hazlo Tú Mismo), una corriente creativa enfocada en este caso a las artes y oficios textiles. Uno de los grandes atractivos de la feria será la presencia de un centenar de expositores con venta directa al público de trabajos realizados con técnicas como el 'patchwork', la costura creativa, el 'scrap', las labores, el punto de cruz o el encaje de bolillos.

Para la presidenta de FERMASA y alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, Crearte Granada DIY "se ha consolidado como referente de la costura creativa en el panorama nacional, logrando dar visibilidad al trabajo de muchas mujeres artistas y diseñadoras que, con creatividad y talento, han sido capaces de preservar las tradiciones, innovar y emprender".

Además de la oferta comercial, Crearte Granada DIY contará con un total de 24 exposiciones con obras de arte textil de asociaciones europeas y creadores nacionales e internacionales que destacan por su maestría. El evento también ofrecerá talleres exclusivos impartidos por expertas en la artesanía textil procedentes de Hungría, Brasil y Australia, además de la participación de representantes de toda España.

IV Foro Anual de Acolchado y Aguja

La feria será el escenario del IV Foro Anual de Acolchado y Aguja, un evento único en toda España, donde quilters expertas que dominan esta técnica compartirán sus conocimientos y experiencias. Con el objetivo de facilitar la participación de personas de todo el mundo, el foro se retransmitirá en directo por el canal de YouTube de Fermasa, permitiendo la interacción y el intercambio de ideas en tiempo real.

Como parte del foro, se celebrará el encuentro solidario 'Ven a Coser por la ELA, uniendo puntadas con solidaridad', una cita donde las participantes elaborarán una colcha que será sorteada para recaudar fondos en beneficio de personas afectadas por esta enfermedad degenerativa.

Además, regresan las populares 'Quedadas de Crearte Granada DIY', con Andalucía Cose y Andalucía Teje, junto con el esperado 'Encuentro de Encaje de Bolillos' que organiza Fermasa y la Asociación de Encajeras La Sabika el domingo.

Crearte y la moda artesanal

El programa incluye la presentación de la Pasarela Crearte Granada DIY, donde está previsto que el sábado se realicen dos desfiles sobre moda artesanal con la presencia de las diseñadoras Teresa Ortiz, Rosa María Sempere, Encarnita Berrio, Carmen Pastor y Carmen Vergel; y las firmas de Esther Bueno Creaciones, My Granny y Colores del Mundo.

Durante la pasarela del sábado, a las 16:30 horas, el diseñador cordobés José Perea realizará una performance de costura en directo, mostrando su destreza y creatividad sobre el escenario.

Como novedad en esta edición, Crearte Granada DIY estrena un espacio para homenajear a los diseñadores granadinos con la exposición 'Diseñadores de Granada. Looks Icónicos'. En esta muestra, participan nombres destacados de la moda granadina, como Claudina Mata, Antonio Gutiérrez, Iván Martín, Javier Lévon, Daniel Campoy, Maribel Urbano y Mónica Morillas.