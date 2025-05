Celia Villena: "Quiero hacer de Padul un lugar más amable, que la gente esté feliz en el pueblo"

Como cada sábado, GranadaDigital continúa con su serial de entrevistas donde los alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios de Granada cuentan en primera persona los diferentes proyectos, retos y realidades de sus localidades. En esta ocasión, la iniciativa 'Nuevos líderes para nuevos territorios' cuenta con la presencia de Celia Villena, alcaldesa de Padul. La regidora explica detenidamente cómo han sido sus dos primeros años al frente del Consistorio paduleño, cargo al que accedió tras la salida de Emilio Santiago, su compañero de partido y quien iba a ser investido alcalde, pero que a raíz de una amenazas que recibió por su posible pacto con el PSOE lo llevó a dejar la política. Una entrada convulsa al mandato que no ha impedido que Villena se dedique en cuerpo y alma a un municipio que quiere que sea más amable, en el que el proyecto del albergue juvenil es uno de sus grandes retos y donde la lucha contra la embotelladora de Cijanco es su principal reivindicación.

P: ¿Cómo han sido para usted los dos primeros años al frente del Ayuntamiento de Padul, especialmente por la forma tan convulsa con la que llegó al cargo?

R: Tú te comprometes con un partido político y te estás comprometiendo pase lo que pase. Yo no iba primera de lista, iba segunda, pero dentro de ese proyecto que se tenía, ir segundo hace que tengas un peso también dentro de tu organización y que todo lo que se llevaba en programa era fruto de un trabajo conjunto. No me venía grande en ese sentido. Hay bastantes políticos que vienen de la docencia como yo, pero no sé, dejar tu trabajo que es más relajado y dedicarte a esto así de un día para otro, porque fue así, apenas tuve unos cinco días para tomar la decisión, sumado a la avalancha de medios que vinieron al ver lo que estaba pasando.. todo eso te abruma. A pesar de cómo empezó estoy muy contenta con el trabajo que estamos haciendo. Soy una persona de retos, está claro que no se mete uno en estas cosas si no es porque te gusta un poco la vidilla. Esto te cambia, yo ya me siento cambiada como persona, es decir, creces de una manera diferente cuando tienes tantas puertas abiertas, tantos frentes abiertos a diario de tantas temáticas, cuando ves los problemas reales que tiene la ciudadanía, no sólo los que tú te habías planteado en un proyecto, sino el día a día de todos los ciudadanos que se acercan a ti para que les ayudes en cualquier cosa que tienen, ya sea a nivel urbanístico, a nivel de servicios sociales, de problemas de todo tipo. El trabajo de un político es muy intenso y muy gratificante.

P: Si tuviese que definir Padul en pocas palabras, ¿Cómo lo definiría para quien no lo conozca?

R: Padul es un pueblo muy completo, tiene de todo, además de ser un pueblo muy próximo a Granada, yo he tardado apenas 20 minutos en llegar. Es casi un barrio más de Granada, pero tiene su propia identidad de pueblo, sus tradiciones, su cultura y cuenta con una ciudadanía muy solidaria. Está en el parque natural de Sierra Nevada, a nivel de lo que es montaña, pero es que también tenemos nuestro humedal que tiene un valor incalculable, que no solo disfrutamos nosotros, sino mucha gente de fuera que quiere venir. El entorno que tiene ya lo hace mágico, en pocas palabras, esas son mis pocas palabras, porque no puedo decir menos.

P: El municipio cuenta con casi 10.000 habitantes. Con la cercanía que destaca a la capital, ¿Es el aumento de la población reto que se marca mientras esté al frente del Ayuntamiento?

R: No tenemos el reto, es que esto está sucediendo de por sí. Creo que los municipios que hay alrededor ya han crecido mucho y es como que nos toca ser el siguiente, por así decirlo, y va creciendo la ciudadanía, cada vez hay más gente que viene de fuera a hacerse paduleño.

P: ¿Qué otros retos tiene el municipio?

R: No es que tenga unos grandes objetivos marcados. Hace poco tuve que asistir al funeral de uno de los alcaldes que había tenido Padul y me hicieron oficiarlo. Busqué lo que había hecho este alcalde para el pueblo. Siempre se da importancia a lo que uno deja hecho, digamos, el yo dejé un edificio hecho. A mí eso no me preocupa mucho, o sea, a nivel de estructura sí. Yo quiero potenciar dentro de estos cuatro años la protección del medioambiente, la cultura, todo lo que se puede hacer dentro de que un ayuntamiento obviamente a nivel de educación no tiene competencias, pero es que no puedo evitarlo, entonces todo lo que yo pueda hacer por mi pueblo a nivel de educación, pues se hacen unas partidas presupuestarias que están intentando ayudar en eso. Ahora mismo tenemos sobre la mesa un proyecto de intercentros, los tres centros grandes de los dos colegios y el proyecto contra del acoso escolar. Se ha contratado a una persona para hacer un proyecto y que se trabaje esto en los tres centros, en todas las edades, yo creo que son pequeños gestos que hacen que una sociedad sea mejor.

Entonces, retos, por ejemplo, a nivel urbanístico, me gustaría sacar para adelante el PGOU, es una cosa que lleva 30 años ahí atascada. Tampoco voy a mentir, no sé si me va a dar tiempo, entonces no me voy a comprometer a ella, no voy a decir que hay tantos frentes abiertos. Si en los 30 años anteriores nadie lo ha hecho, no sé si me va a dar a mí, me tenéis que dar otra oportunidad tras cuatro años para que me dé, pero estamos a mitad de legislatura y me gustaría, por lo menos, dejarlo medio aprobado para que vaya hacia adelante. A nivel deportivo había un gran trabajo hecho ya previo y siempre pienso que hay que ser constructivo, tú no puedes llegar a un puesto de responsabilidad y por ser de otro signo político cambiarlo todo. Si funciona, está bien estructurado, le da al municipio una categoría, tenemos distintas pruebas deportivas que ya están instauradas, que conoce todo el mundo, que viene gente de fuera a hacerlas… Si las cosas que ya estaban de antes ves que funcionan se mantienen. Mi gran proyecto es que la ciudadanía de Padul esté mejor en todo lo que se pueda hacer, pero sobre todo centrándonos en aquellas cosas que van con mis principios, con mis ideas.

P: En relación con esa parte urbanística tenemos una pregunta de Aurora Soto, de la Asociación Somos Europa, que pregunta: ¿Cuándo podremos disfrutar del albergue juvenil?

R: El albergue es un edificio que lleva desde hace 20 años en construcción. Para mí es uno de mis retos. Es un edificio con mucho potencial ya que el puede acoger a todas aquellas personas que, no sólo por vacaciones, sino que quieran contratar el servicio de parte, Por ejemplo, hay un club de gimnasia rítmica que realiza formación a profesionales para ser profesoras de esta disciplina y vienen a Padul todos los veranos, durante un mes y pico, y les cuesta mucho alojarse, porque además tiene un ritmo de trabajo increíble. Están desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea, no se pueden mover mucho, están todo el día estudiando. Esto es algo que me interesaría, movería también mucho el tejido económico en ese sector. ¿Qué pasa? Pues que es un proyecto de mucho dinero. Hemos ido terminando una parte y ahora vamos a terminar otra. Tenemos 90.000 euros destinados a eso, para a lo mejor el año que viene, que me quede una última fase en la que espero encontrar alguna subvención que me ayude a dotarlo de equipamiento para ponerlo ya a disposición del municipio. No sé si va a ocurrir, me encantaría, es una de las cosas que tengo ahí en la cabeza. Espero que el año que viene esté abierto, y si no, pues por lo menos que esté abierto antes de que yo me vaya.

P: ¿Qué proyectos se están llevando a cabo ahora mismo en el municipio?

R: Nosotros con la juventud, que es muy complicada de gestionar. Cuando yo era joven no tenía la facilidad que tienen ellos ahora de poder ir a la capital cuando quieran. Ahora hacen la vida en el pueblo de otra manera. Estoy intentando tener un plan de dinamización de la juventud, movilizar a la juventud para que me den sus ideas, sus propuestas, qué es lo que necesitan a nivel de formación. Necesitamos un lugar de encuentro, que tenemos una casa de la juventud, que está ahí a disposición de todos. Hemos abierto una sala de estudio 24 horas, que era una demanda que había. Estamos buscando un sistema tecnológico en condiciones para que los usuarios puedan ir sin problemas, se abra la puerta de forma automática y sepan quién ha entrado. Esta es una de las cosas de las que yo estoy muy contenta, porque habiendo sido estudiante de oposición, pues tener un sitio en tu pueblo, donde sentarte y decir, es que estoy a 10 minutos de mi casa y me he podido sentar a estudiar.

Quiero movilizar un poco a nivel cultural algunas cosas, porque Padul tiene mucha cultura musical, por ejemplo, pero es verdad que había muchos vecinos que tenían ganas de hacer teatro, pues ahora tenemos un grupo de teatro municipal que está teniendo muy buenos resultados porque la gente está muy contenta. Acabamos de aprobar la agenda urbana de Padul, donde viene volcado todo lo que Padul necesita. Como reto importante quiero cambiar la situación de la Policía Local del pueblo. Padul solo tiene policía en unos horarios determinados y necesito cubrir para dar mayor seguridad al municipio el resto de horas. Necesito lucharlo con la Subdelegación de Gobierno también, ya que si nosotros crecemos necesitamos más dotación de personal en este área. Con las leyes actuales de contratación que hay no te sale un policía por ahí por arte de magia. Necesito mucho más, personal de limpieza, personal de seguridad, más fontaneros, más electricistas, jardineros, todo eso es necesario, eso daría esa respuesta al bienestar de la ciudadanía. No son grandes proyectos como tal, pero sí es lo que hace que se viva mejor en el pueblo.

P: Lola Monchón, gerente de la Asociación VALE también ha querido hacerte una pregunta: ¿Qué papel considera que tiene la asociación en el municipio y cómo cree que podemos seguir potenciando juntas comunidades más amables?

R: La asociación VALE es una asociación increíble, cuenta con una larga trayectoria y tiene un papel fundamental, por lo menos en nuestra comarca. Nosotros con Vale tenemos un proyecto entre manos relacionado con la pregunta anterior, o sea, relacionado con la pregunta de la otra vecina. Nosotras, dentro de querer terminar ese albergue, es porque la asociación Vale tiene un proyecto que consiste en que todos esos usuarios que ellos tienen, aquellos que puedan formarse en turismo y puedan llevar el albergue, incluirlos aquí a través de la inserción laboral de las personas de Vale. Yo quiero que eso vea la luz, pero para eso necesito terminar el albergue.

Podemos hacer una sociedad más amable mostrando que todas las personas tenemos los mismos derechos. Padul es un pueblo muy solidario, un pueblo con la mente abierta gracias a asociaciones también como Vale. Haciendo que la ciudadanía tenga ese respeto, esa educación, con proyectos como por ejemplo el que acabo de comentaros del bullying. Hacer consciente de que a lo mejor tú no te das cuenta de que decirle a un amigo o a un compañero de clase dos veces una cosa, al otro le puede afectar lo suficiente emocionalmente como para que ya no quiera ir a clase. Un colegio es el segundo lugar de socialización de una persona, está su familia y luego el colegio. En el colegio te tienen que arropar de la misma manera que te arropan en tu casa, y no todo el mundo en su casa tiene una situación agradable. Entonces el que se convierte en primer agente de socialización es el centro. Esas pequeñas cosas son las que hacen que un pueblo sea más amable. Con ella ya estamos trabajando mucho en esa línea.

P: Hay un asunto que preocupa mucho al municipio y es la embotelladora de Cijanco. ¿Cómo se encuentra este asunto?

R: La ciudadanía de Padul está preocupada por esto porque el acuífero, da igual que sea en municipios diferentes, el acuífero es el mismo, es nuestro agua. Desde el día que yo entré este tema fue el primero que quise abordar desde el principio. Trabajamos conjuntamente con la plataforma en defensa del agua del Valle de Lecrín. Yo me baso mucho en lo que quiere la ciudadanía, en lo que ellos necesitan. Aunque yo tenga unas ideas y quiera que unas cosas funcionen, la voz es de ellos. El tema de la botelladora es muy complicado porque el agua ha pasado a ser de utilidad pública y como utilidad pública los ayuntamientos, en este caso sería el de Villamena, pero bueno, no tienen ninguna herramienta para echarla atrás. Nosotros estamos buscando los resquicios legales que hay en esa concesión, porque los hay. Nosotros presentamos contenciosos, trabajamos conjuntamente con la plataforma, buscamos hidrogeólogos, hacemos el perímetro de protección de los pozos. Es muy peligroso tener una botelladora en la cercanía.

P: ¿Han encontrado apoyo de la Diputación en este lucha?

R: En Diputación no... Bueno, ellos lo saben, pero son el PP igual que la Junta quien está permitiendo esto. Es difícil encontrar apoyo en algunos temas. En otros, yo estoy contenta con la Diputación, porque tenemos otros proyectos en los que me están colaborando. En este caso tenemos el apoyo de la ciudadanía. Tenemos otros problemas a nivel medioambiental muy gordos. Lo que yo me encontré nada más llegar fue una manera multiplicada de proyectos de fotovoltaicas. Eso con un plan que tengas de comarcal, a nivel comarcal de fomento del turismo, para que los pueblos no se vacíen, porque que mi pueblo crezca no significa que los demás pueblos vayan a más. Hay que hacer una labor conjunta en ese sentido. Si a nosotros nos plantan todas esas placas fotovoltaicas, líneas de alta tensión y molinos, te digo yo que no viene a la comarca nadie y nivel medioambiental se desertizan los suelos.

Y eso también es utilidad pública y nosotros no podemos hacer gran cosa, solo quejarnos y presentar recursos a los proyectos. Padul está en un parque natural. Con los argumentos que vamos cogiendo, vamos montando los expedientes para intentar evitarlo.

P: ¿Qué proyectos están realizando con diputación?

R: Tenemos ahora mismo encima de la mesa, por ejemplo, que sacar la licitación de la basura. Hay que reciclar de una manera determinada, tenemos que poner el quinto contenedor o el puerta a puerta, que es la recogida cada día de uno de los residuos, que tú dejas tu bolsa en la puerta y se la lleva el trabajador. Diputación quería hacer un estudio de si se podía hacer algo a nivel provincial. Nosotros nos adherimos para que nos hicieran el estudio de costes y que nos metieran en ello. ¿Por qué? Porque nosotros ya ese servicio lo teníamos externalizado. Si ya está externalizado, y como te he comentado antes, yo no puedo remunicipalizar algo, porque de dónde saco yo todos esos trabajadores que son necesarios. A nivel de aguas nos han hecho un estudio de si tenemos pérdidas o no en el sistema de saneamiento del pueblo, del agua potable también.

También tenemos proyectos a nivel de comercio, pues tenemos sobre la mesa un ‘Padul de moda’, que es un proyecto que está relacionado con ver si todas estas mujeres que cosen en una economía sumergida que puedan montar como un vivero de empresas. Estamos ahora mismo estableciendo alianzas. Hemos hecho alianzas con la Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía, que nos va a ayudar con la formación, con Diputación también que ahora mismo, a nivel de financiación, me han dicho que no saben cómo ayudarme, pero que me quieren ayudar, que quieren apostar por este proyecto. En asistencia a municipios te ayudan en todo lo necesario, cuando tienes alguna problemática en la que te falta un técnico, tú vas a Diputación y te echan la mano. Estoy contenta con el trabajo que hace Diputación con nosotros, porque siendo colores políticos diferentes, asisten a los municipios de la provincia.

P: Por último alcaldesa, ¿Cómo está siendo la respuesta del municipio a su gestión y que le gustaría tener cumplido para cuando finalice su mandato?

R: El feedback, es bueno. Es bueno casi siempre o casi todos los días cuando hablas con alguien. Cuando hablan contigo, en la cercanía, sobre todo, porque ya te digo que de escenarios y de cosas pues no es lo mío, pero en la cercanía te dicen: “Ah, pues no te conocía y me gusta esto que estás haciendo aquí, cómo estás poniendo la calle, cómo estás embelleciendo el pueblo”. Espero que sigan estando más contentos. Cuando termine estos cuatro años, o si luego hay más años, no lo sé, ahora mismo no lo tengo claro, pero sí me gustaría que fuera un lugar más amable, como ha dicho Lola, un lugar que ofrezca mucho culturalmente, deportivamente, mucho ocio para que la gente esté en el pueblo y esté feliz. Hacer a nivel de ese embellecimiento que requiere el pueblo para que sea más visitable, que se esté a gusto. Que nuestros jóvenes encuentren un sitio en el que estar y tener esa respuesta a sus necesidades, que en eso estamos trabajando.