Así celebrarán los municipios de la provincia sus Cruces de Mayo

La entrada del mes de mayo trae para Granada capital y su provincia un primer fin de semana del mes marcado por las Cruces. No solo las calles de la ciudad se llenarán de flores, música y alegría, sino que gran parte de la provincia vivirá desde este 2 de mayo una festividad tremendamente esperada por todos los granadinos. Desde el norte al sur de la provincia, pasando por la Costa Tropical, las diferentes localidades preparan ya sus mejores galas para disfrutar de este Día de la Cruz por todo lo alto.

Baza

Baza ya se viste de gala para que ya conoce como su 'Feria Chica'. Con motivo de estas Cruces de Mayo, el municipio vivirá cuatro días de fiesta, desde el 1 al 4 de mayo, en las que 41 cruces adornarán las calles, plazas y recinto públicos y privados de la localidad. Como novedad para este año, las Cruces podrán estar abiertas de 12:00 a 00:00 este viernes, mientras que el sábado se ampliará el horario hasta las 1:00 horas y el domingo se establecerá entre las 12:00 horas y las 18:00 horas. Además, este año, serán quince las cruces podrán tener barra, mientras que las 26 restantes serán sin servicio de bebida o comida.

Cruces con barra

Asociación de Vecinos Barrio san Juan (Plaza de la Merced), Asociación de Vecinos Avecla (Parque de la Constitución), Asociación de Vecinos Avesan (Placeta Cid Hiaya), Hdad. Santa Cruz (C/ Monjas), Hdad. de la Esperanza (Plaza Arco de la Magdalena), Hdad. de Santiago (Plaza de Santiago), Hdad. de la Soledad (Plaza Cruz Verde), Hdad. del Nazareno (Plaza Eras), Hdad. Virgen del Rocío (Plaza Mayor), Bar "El abuelo" (Avd. José de Mora), Pub "La pérgola" (Plaza Serrano), Bar "El convento" (Plaza san Antón), Mesón "Pata negra" (Plaza Arcipreste Juan Hernández), Bar "El burlaero" (Plaza Cava alta), Asoc. Bastinglao (Pasaje Miguel Santaolalla).

Cruces sin barra

Cruz Municipal (C/ Alhóndiga, entrada museo), Asociación de Vecinos Avesan (C/ Corralazo y C/ Hospital), Asociación de Vecinos Avangel (C/ Amapola y C/ Rioja), Asociación de Vecinos Los prados-U5 (Pintor Ruiz Morales, 11), Club de Ntros. Mayores Santo Ángel (Plaza del Ángel), Asoc. Jabalcón (Soportales Museo Municipal), Asoc. Afemagra (Plaza Solares), Faisem Baza (C/ Rosa Chacel), Manos unidas Baza (Patio Casa parroquial de la Mayor), Residencia municipal “Braulia Ramos” (Bulevar Dama de Baza), Residencia “san José” (Avda. Andalucía), Centro de Participación Activa (C/ Virgen de Lourdes, 21), Hospital, unidad de salud mental (Avda. de Murcia, s/n), Lourdes Mañas (Glorieta Paco Rabal) IES “Pedro Jiménez Montoya”, Colegio “Divino Maestro”, CEIP “Francisco de Velasco”, Conservatorio “José Salinas”, Escuela Infantil “Santo Ángel”, Baúl (Parroquia de Baúl), Bar "La plaza" (Plaza José Luis Méndez), Bar "Urbano" (C/ Mancoba), María Pilar López (Caserío Montoro, 25), Bar "La bodeguilla" (Plaza Santo Domingo), Escuela Infantil “Dama de Baza”, Silvia Rodríguez (C/ Almería, 45).

Maracena

Durante tres jornadas, la música y el talento local inundarán las calles de Maracena. Para los próximos días, la localidad contará con un programa musical variado y muy completo conformado por artistas reconocidos a nivel provincial, como Los Tocayos, Kikito Bueno, Jaleo Kanalla, Gus Matheus, Los Gin Tonic y Canela en Rama, además del DJ maracenero Adri Jerez. A la oferta cultural se suma la participación del grupo municipal de baile de Sandra Hita, la escuela de Marian Molero, el Coro La Alegría de Maracena y el Coro Rocío de Maracena. El colofón a estas jornadas llegará el viernes 3 de mayo con una paella popular abierta a todo el público, seguida de la entrega de premios del Concurso de Cruces, que pondrá fin a tres días de convivencia, cultura y tradición en el corazón de Maracena.

Motril

Hasta el próximo domingo 4 de mayo, Motril concentrará sus celebraciones por las Cruces de Mayo en dos escenarios. El primero, en la Plaza de la Coronación, también conocida como Plaza del Moma, donde se ubicará la cruz municipal y donde se desarrollarán las principales actuaciones. El segundo, en la Plaza de Toros, donde también tendrán lugar eventos y conciertos. En lo que a las cruces se refiere, este año ha habido más de 35 inscripciones para el concurso, cuyo veredicto se conocerá el 4 de mayo.

Programación para las Cruces de Mayo en Motril

Jueves 1 de mayo

Plaza de la Coronación

12:30 horas - Inauguración de la Cruz Municipal

13:00 horas - Actuación de la Escuela de Arte de Mercedes Martín

14:00 horas - Exhibición de doma clásica de caballistas (Junto al I.E.S Giner de los Ríos)

16:00 horas a 18:00 horas - Tardeo con el DJ Rubén Díaz

Plaza de Toros

17:00 horas - DJ IVI

18:00 horas - Actuación de Natalia Moralo y Rubén Fernández

22:00 horas a cierre - DJ IVI

Viernes 2 de mayo

Plaza de la Coronación

13:00 horas - Concurso de sevillanas

16:00 horas a 18:00 horas - DJ IVI

Plaza de Toros

17:00 horas - DJ Víctor García

23:00 horas - DJ Dani Díaz

22:00 horas a cierre - Kike Rodríguez, La máquina del tiempo

Sábado 3 de mayo

Plaza de la Coronación

13:00 horas - Actuación de la Escuela de Baile Virgen de las Angustias

16:00 horas a 18:00 horas - Tardeo con DJ Prados

Plaza de Toros

17:00 horas - Apertura

18:00 horas - Actuaciones de Son de Caña y Los Jairos

23:00 horas - DJ Prados

01:00horas a cierre - DJ Sergio Díaz

Domingo 4 de mayo

Plaza de la Coronación

12:30 horas - Entrega de premios del certamen de Cruces de Mayo 2025

13:00 horas - Actuación del coro rociero Amigos del Rocío

16:00 horas a 18:00 horas - Tardeo con DJ Víctor García

Pinos Puente

El municipio granadino de Pinos Puente incorpora para estas Cruces de Mayo una novedad en su programación que seguro será el punto de encuentro para todos los vecinos de la localidad. Este viernes 2 de mayo, el recinto del Silo acogerá la Gala 'Vente por Sevillanas' organizada por Radiolé. Una velada que arrancará a las 20:00 horas y que contará con las actuaciones de Pitu, Los del Guadalquivir, Arrayán, Alicia Fernández, Iván Gallego, Ana de Caro, Alborea, Julián Campallo, Manuel de Angustias y Nieves Ganfornina. Así mismo, el evento contará con la participación especial de la Escuela de Baile de Mariquilla. Además, el recinto municipal contará con una barra cuyos beneficios irán destinados al Pinos Puente Club de Fútbol.

Las Gabias, Fiestas de Híjar

Desde el pasado 30 de abril y hasta el próximo 4 de mayo, Híjar será el centro de las celebraciones por el desarrollo de sus fiestas. Las Cruces de Mayo se vivirán por todo lo alto en la localidad con una programación más que completa que incluye, además de las tradicionales cruces que este año recupera su concurso, se podrá disfrutar de batukadas, talleres infantiles, actuaciones musicales, encuentros gastronómicos y mucho más. Así mismo, durante los próximos días, se desarrollarán torneos deportivos y degustaciones de la gastronomía típica de estas fechas.