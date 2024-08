La celebración viral de Mondo Duplantis después de batir el récord del mundo en salto con pértiga

Mondo Duplantis volvió a llevarse la medalla de oro en salto con pértiga en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de batir su propio récord del mundo, que lo ha dejado en 6,25 metros. Delante de 80.000 personas, el sueco demostró porque ahora mismo es uno de los mejores atletas del mundo.

Sin embargo, su celebración se ha hecho viral ya que imitó al tirador turco Yusuf Dikec, que consiguió la medalla de plata en la prueba por equipos mixtos de pistola de aire comprimido de diez metros. Aunque lo que más llamó la atención fue su forma de vestir y la forma de tirar, ya que mientras otros competidores llevaban protectores auditivos grandes y voluminosos, visores y gafas de alta tecnología, él iba vestido con una camiseta normal y gafas, además de tener una mano metida en el bolsillo mientras disparaba.

Esta imitación demostró la admiración de Mondo Duplantis hacia el tirador turco, además de añadir un toque de diversión a la celebración de su logro histórico. Es una imagen que va a quedar en la memoria de todos los amantes del deporte.

Iconic celebration 🤩

Armand Duplantis hit us with the Yusuf Dikec stance after setting an Olympic pole vault record 👉#Paris2024 #Olympics #BBCOlympics pic.twitter.com/HnM9dxYwHQ

— BBC Sport (@BBCSport) August 5, 2024