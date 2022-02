CCOO y UGT llaman a la movilización el 19F en Granada en defensa de la sanidad pública

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Granada, Juan Francisco Martín y Daniel Mesa respectivamente, han hecho un llamamiento a participar en la movilización que tendrá lugar en Granada el próximo 19 de febrero en defensa de la sanidad pública. Será a las 12:00 horas, con salida desde Correos de Puerta Real hasta la sede de la Junta en Granada. Se trata de una convocatoria en la que CCOO y UGT reivindican "una sanidad pública accesible y de calidad para la ciudadanía ante el deterioro ocasionado por el Gobierno andaluz".

"A pesar de que la salud es un derecho constitucional, las políticas aplicadas por la Junta de Andalucía han supuesto que seamos la comunidad autónoma con menor gasto sanitario público por habitante”, ha denunciado Daniel Mesa. A CCOO, ha señalado el dirigente sindical, nos preocupa especialmente la situación de la Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema sanitario para la ciudadanía y que está “absolutamente colapsada”. A esto se suma, ha señalado Mesa, el cierre de centros sanitarios, camas hospitalarias, el no refuerzo de personal de atención primaria e incluso el despido de más de 8.000 trabajadores a pesar de la falta de personal y de la sobrecarga extenuante que arrastran los profesionales sanitarios, provocando incluso un aumento alarmante de las agresiones a profesionales.

El líder de CCOO ha recordado que el Gobierno Andaluz "ha desatendido y despreciado igualmente la situación precaria e igualmente preocupante de las personas trabajadoras de las subcontratas de limpieza, mantenimiento, emergencias sanitarias, etc". Y ha hecho especial hincapié en la pérdida de accesibilidad que sufre a diario la ciudadanía, que se evidencia con "colas interminables de usuarios/as en las puertas de los centros de salud y grandes listas de espera para tratamientos y diagnósticos". Para el secretario general de CCOO Granada, "detrás de todo ello encontramos un aumento de la derivación sistemática de pacientes menos graves a la privada, intentando transformar la sanidad pública en un negocio".

Por su parte, Juan Francisco Martín, secretario general de UGT Granada, tras recordar que el derecho a la protección de la salud está en el artículo 43 de la Constitución española, ha explicado que se trata de una convocatoria "de carácter social, abierta a organizaciones, plataformas ciudadanas y a todas las personas que quieran defender la sanidad pública, para que asista todo aquel que entienda que debemos de recuperar los niveles de calidad de nuestro sistema sanitario".

Desde UGT, ha apuntado el representante sindical, "lo vamos a decir alto y claro, que el presidente de la Junta de Andalucía ha engañado y sigue engañando a los profesionales del SAS". "Ni cumple las promesas de homologar las retribuciones con el resto del estado ni cumplen los acuerdos de Carrera Profesional", ha denunciado Martín.

Además, tal y como ha advertido el ugetista, la Junta ahora quiere "obligar a los especialistas a ir de un centro a otro, de una provincia a otra por 62 euros el día". "No es lo más apropiado para evitar que los médicos se vayan a la privada o a otras comunidades. Han despedido a 8.000 trabajadores de la sanidad, no se cubren las bajas, no se sabe cómo están las listas de espera. Ahora, a final de mes, terminarán 12.000 contratos y seguro que pondrán otra excusa para no darles continuidad. Por ello, muchos de ellos se van fuera de Andalucía", ha indicado.

Así, cuando pase esta pandemia, el secretario general de UGT, Granada prevé que se sufrirá "otra pandemia, la de las enfermedades crónicas que no se han atendido, la de las bajas por salud mental que siguen aumentando y seguirán por las consecuencias de la pandemia".