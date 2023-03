Un cazador furtivo intenta inculpar a su gemelo en Láchar tras ser sorprendido sin licencia

La Guardia Civil ha investigado a un individuo de 55 años de edad, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas y de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos al ser sorprendido cazando sin que poseyera licencia de armas ni autorización de los responsables del coto de caza.

La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Láchar sorprendió a este individuo el pasado lunes 13 de marzo por la mañana dentro de un terreno acotado para la caza con un reclamo de perdiz en una jaula y una escopeta de caza. Los agentes intentaron identificar al cazador pero dijo no llevar documentación alguna encima porque la había olvidado en su casa.

El cazador trató de identificarse, no obstante, con un nombre y una dirección que no eran las suyas. Los agentes descubrieron que estaba intentando engañarles facilitando el nombre y la dirección de su gemelo, porque su hermano sí que posee licencia de armas y permiso del coto, mientras que el investigado no.

Un familiar le prestó la escopeta

Los agentes le intervinieron al investigado la escopeta de caza que llevaba consigo y comprobaron que era de un familiar que se la había prestado. La Guardia Civil está tratando de averiguar ahora si este familiar era consciente de que el investigado no está habilitado para tener ni utilizar ningún tipo de arma de fuego, en cuyo caso también será investigado por colaborador necesario en el delito cometido.