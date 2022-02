VÍDEO | Así castigan los cortes de luz a la zona Norte: "Se está dejando morir a un barrio"

Los cortes de luz son un drama con el que conviven muchos vecinos en la zona Norte de Granada capital desde hace más de una década. Un nuevo espacio de DirectosEnRedGD ha acogido este martes a varias personas que han podido contar todo de primera mano. Manuel Martín, Defensor de la Ciudadanía de Granada, Rosa García, presidenta de la Asociación de Vecinos Nueva Cartuja, y Natalia García, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Granada han acompañado a Juan Prieto, director de GranadaDigital, en el directo emitido en YouTube, Facebook y el Canal de Twitch de GranadaDigital.

“El problema parece que no existe porque a fuerza de repetirse nos olvidamos”, ha manifestado Manuel Martín, que espera que no tenga que pasar una “desgracia humana” para que Endesa y las administraciones reaccionen. El Defensor de los ciudadanos ha dejado claro que “hay soluciones”, pero se ha preguntado si de verdad existe interés por ponerlas en marcha. Por su parte, Rosa García, ha aportado testimonios verdaderamente crudos. “Tengo vecinos que no merecen vivir la vejez que están viviendo”, ha expresado la representante de Nueva Cartuja, que recibe mensajes tristes a diario.

Natalia García ha querido destacar la incidencia que tiene esta situación en la salud mental de las personas. “Hay gente que está perdiendo las ganas de vivir”, ha aseverado la integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha asegurado que “esto se permite en determinados barrios y lugares”. Manuel Martín ha apoyado a Natalia recordando que en una ocasión se “armó la marimorena” por un corte de luz en un barrio céntrico de Granada. “El problema continúa. Los vecinos de la zona Norte no son ciudadanos de segunda”, ha agregado el Defensor.

Rosa García ha explicado que el cableado de la zona Norte se encuentra en muy mal estado, una circunstancia que únicamente se parchea en lugar de dar un arreglo radical. “El transformador de Julio Moreno Dávila tiene más de 50 años”, ha denunciado una mujer harta de la “dejadez” existente con un distrito “calumniado”. “Se nos trata así porque nuestras administraciones han dejado que esto ocurra. Tienen que tratarnos con dignidad e igual que a los demás”, ha apostillado. La presidenta de la Asociación de Vecinos Nueva Cartuja conoce como la palma de su mano los dramas de personas cercanas que no pueden regentar en condiciones sus negocios o hacer vida normal en sus hogares.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se ha recordado que la marihuana “no es el eje del mal, sino un síntoma”. “Vincular los cortes de luz a la marihuana es algo perverso. Hablamos de gente que paga sus recibos”, ha dicho Natalia García, que reclama “un servicio de calidad” que tiene que ser “garantizado a los clientes”. “Que las administraciones dejen el juego de las ‘competencias’ porque llevamos doce años de ‘mesas por la luz’. Queremos soluciones”, ha clamado.

Rosa García ha recordado el caso de un matrimonio que vive una situación muy complicada, pues un hombre sufrió un infarto y es una persona electrodependiente, por lo que cada corte de luz es un drama. La representante de los vecinos se ha emocionado recordando cómo su hija preparó la selectividad estudiando debajo de una farola. En el centro de salud de la zona los enfermeros realizan curas apoyados en las linternas de sus móviles. La realidad es que detrás de este problema social hay incontables historias indignas. “A los niños se les está negando una educación digna”, ha denunciado Rosa.

Manuel Martín ha señalado que “el sistema no está pensado para las personas pobres”. Este problema se ha intentado atajar también por la vía judicial, pero Natalia García ha explicado que “esto es un David contra Goliat”. Ambos han reiterado que existe una falta de interés por parte de las administraciones para reclamar responsabilidades a Endesa. “Si conocieran a la gente del barrio se darían cuenta del asesinato tan grande. El sufrimiento nos está haciendo que nos acompañemos”, ha manifestado Rosa, que ha señalado que “nos hemos tenido que adaptar a la vida que Endesa nos quiere dar”. “Después te viene un recibo de 180 euros”, ha lamentado. Posteriormente Natalia García ha querido decir que esta situación se está dando en otros puntos de España. “Lo que están haciendo las eléctricas en este país no es de recibo. No pueden mandar en los derechos de los ciudadanos”, ha expresado.

El Defensor de la Ciudadanía de Granada ha reiterado que “se nos tiene que caer la cara de vergüenza” por la “emergencia humanitaria” existente. “Ya faltan las fuerzas y no podemos mirar para otro lado”, ha clamado Manuel Martín, que se ha quebrado recordando la muerte de una vecina. El directo se ha cerrado pidiendo implicación al resto de la sociedad granadina para que apoye a los vecinos de la zona Norte, que “también son Granada”, una consigna que ha repetido Rosa en numerosas ocasiones. “Los verdaderos culpables son Endesa y las administraciones, que tienen sufriendo a una parte de Granada”, ha concluido. Por último, Manuel ha reiterado que “se están robando derechos y dejando morir a un barrio”.