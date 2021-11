Casino Admiral Granada sube el ritmo

No había fiesta de reinauguración por prevención frente al COVID, pero silenciosamente Casino Admiral sube de ritmo y no nos referimos solo a sus sábados con los conciertos en Blue Space, el espacio para la música en Casino Admiral, si no a la propuesta del complejo en general.

Mientras que los lunes suelen ser en la mayoría de los negocios de ocio días tranquilos, el único Casino de Granada cuenta con gran afluencia de gente, destacando a la alta participación en el torneo de Póker semanal. Los martes y miércoles, los días de Champions, el espacio pegado a una espectacular barra de 12 metros se convierte con su pantalla grande y cómodos sillones en un lugar acogedor para disfrutar del futbol.

Es difícil recordar todas las promociones que ofrecen desde el departamento de alimentación y bebidas. ¡Hay muchas! La carta habitual es sencilla, pero ofrece algo para todos los gustos. Y, sobre todo, a precios muy razonables. Igual que la oferta para cenas de navidad para grupos.

Jueves es el día de Póker Cash Texas. Arranca a las 20:00 y los que estan sentados a esta hora en la mesa, serán invitados a cenar por parte del casino.

Los viernes se convierten en un día muy especial para los que les gusta disfrutar de las máquinas de azar. Independientemente de los premios más altos que pueden dar las máquinas que estan ubicado en un Casino, se sortean este día 750 euros aleatoriamente entre todos los jugadores. No hay comparación con otros negocios de juego de azar.

Los sábados destaca la oferta musical. Los estilos son variados, desde flamenco, pasando por baladas hasta pop / rock español. Una propuesta que tiene muy buena acogida en el público nacional, así como internacional, que por fin vuelve poco a poco.

Como broche de oro, el Casino está sorteando un coche Hyundai i20. Para participar en el sorteo, solo hay que visitar el casino.

Pero aquí no acaba. El 04 de diciembre inauguran su sala de Bingo electrónico, con 187 asientos la más grande y moderna de la provincia de Granada. ¡Y para celebrarlo, se sortea este mismo día una moto!

Sobre Casino Admiral Granada

Casino Admiral Granada fue inaugurado en noviembre de 2019 y se ha visto obligado a cerrar dos veces desde entonces por la pandemia. En sus 3500m2 cuenta con 4 mesas de juego (Ruleta Americana, Blackjack, Póker Caribeño), Póker Cash, 100 máquinas de azar, un bar / restaurante y parking gratuito.