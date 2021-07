Casi una veintena de granadinos han perdido la vida en estas dos últimas semanas por culpa del Covid-19

El número de contagios de Covid-19 en Granada sube sin parar desde hace semanas, y parece que, por consiguiente, está habiendo un repunte en el número de fallecidos, cosa que no sucedía desde hacía meses. El parte diario de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía reflejaba este martes un gran aumento en los decesos por coronavirus en la provincia. Si bien el lunes se contabilizaban 396 positivos y ningún fallecido, este martes la cifra de contagios descendió hasta los 275, pero la provincia contabilizó la friolera de siete muertes.

Esto significa que, aunque los contagios estén descendiendo de forma vertiginosa (de más de 400 a menos de 300 en 48 horas), los casos han sido más graves, pues la enfermedad se ha llevado la vida de 16 granadinos desde el pasado jueves, cuando se registró la cifra más alta de fallecidos desde mayo (cinco), viéndose superada este martes con siete. Los tres días previos al jueves 22 de julio se contabilizaron dos muertes, una el martes y otra el miércoles, por lo que, desde el lunes día 19 han perdido la vida 17 personas a causa del coronavirus.

Por otro lado, las cifras de hospitalizados en la provincia siguen manteniéndose similares a las de las últimas dos semanas, rondando el centenar de ingresados por Covid-19 actualmente. Desde mediados de junio, la hospitalización comenzó a descender paulatina, aunque continuamente, hasta que a principios de julio, cada día se contabilizaba en torno a los 70 ingresados en cifras globales. Parecía que los ‘macrobrotes’ de Mallorca y Conil, entre otros puntos de contagio, no afectaban prácticamente a la presión hospitalaria. Posiblemente, este hecho se debiera a que la mayoría de contagiados de esos días eran jóvenes de entre 19 y 29 años, cuyos casos, por suerte, no siguieron una evolución grave. No obstante, hace dos semanas, los ingresos volvieron a aumentar superando los 100 hospitalizados.