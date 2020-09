La Casa de Zafra acoge una exposición sobre la vida y la obra de Washington Irving

La Casa de Zafra acoge desde hoy una exposición retrospectiva sobre la vida y la obra del escritor Washington Irving (Nueva York 1783 – Tarrytown 1859). La muestra, que se podrá contemplar hasta el 15 de enero, narra a través de obras bibliográficas, grabados antiguos, litografías, fotografías o fotocromos, el imparto que le produjo al autor estadounidense el descubrimiento del pasado andalusí de Granada. Entre sus ‘joyas’ que se pueden contemplar está la primera edición en castellano de los ‘Cuentos de la Alhambra’.

Así lo han constatado el alcalde de Granada, Luis Salvador; el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Antonio Granados y la directora del Legado de Andalusí, Concha de Santa Ana, durante el acto inaugural de la exposición ‘Un viaje épico, 1828 a 1829’, en el que han estado acompañados por los concejales de Turismo y Cultura, Manuel Olivares y Lucía Garrido, y por el impulsor del Legado Andalusí, Jerónimo Páez. Todo ellos han coincidido en valorar como “muy fructífero” el primer año de colaboración entre el Consistorio y la fundación pública, que, entre otros logros, “ha hecho posible esta excepcional exposición”.

Para el alcalde, la exposición es un homenaje a un personaje que no sólo “fue un magnífico embajador de Granada y su Alhambra al mundo entero” sino que además influyó en la recuperación y conservación de su patrimonio histórico y monumental.

“Gracias a su fascinación por Granada, su peculiar personalidad y su obra escrita, entre la aventura y el romanticismo, entre lo real y lo imaginado, sigue siendo, a pesar de los años, una inestimable fuente de información que nos permite acercarnos a un mejor conocimiento de nuestra propia historia”, ha añadido.

A través de una selección de 50 objetos, en su mayoría propiedad de la Fundación Legado Andalusí, el visitante puede entender la fascinación que Irving sintió cuando recaló por tierras andaluzas tras la huellas de Cristóbal Colón. Toda una experiencia que dejó plasmada en obras como ‘La vida y viajes de Cristóbal Colón’ (1828), ‘La Crónica de la conquista de Granada’ (1829), ‘Viajes y descubrimientos de los compañeros de Colón’ (1831) y ‘The Alhambra’ (1832), conocida mayoritariamente como los ‘Cuentos de la Alhambra’ que se ha convertido con el paso de los años en todo un referente del universo del monumento nazarí.

Destacan algunas de las primeras ediciones de W. Irving, tales como ‘A History of the life and voyages of Christopher Columbus’ by Washington Irving (1828). ‘Chronicle of the Conquest of Granada from the Mss. of Fray Antonio Agapida’ by Washington Irving (1829), ‘Voyages and discoveries of the Companions of Columbus’ by Washington Irving (1831), The Alhambra (1832) o la primera edición publicada en castellano bajo el título de ‘Cuentos de la Alhambra’ (1833), entre otras obras escritas.

También, se exhiben grabados originales de poblaciones y territorios andaluces que visitó, como Córdoba, las Alpujarras, Sevilla, La Rábida, Alcalá de Guadaira, Marchena, Osuna, Antequera, Loja, Alhama y Granada, además de numerosos retratos y fotografías de Irving, desde los 22 años hasta poco antes de morir en 1859, que permiten apreciar el paso del tiempo, su entorno cotidiano y su lado más humano.

Mediante una prosa brillante y de fácil lectura, Irving nos cuentas historias que son precursora de lo que hoy podríamos catalogar como de una guía de viajes. A través de sus descripciones y observaciones ejerce, de algún modo, de improvisado embajador de nuestra tierra, despertado la curiosidad a innumerables viajeros a conocer y visitar Granada.

Por último, indicar que este periplo viajero, físico y literario por Andalucía puede recorrerse actualmente -en parte- a través de la Ruta de Washington Irving de la Fundación Pública Andaluza El legado andalusí, que cuenta con el reconocimiento y respaldo del Consejo de Europa, y que tiene como destino final la ciudad de Granada.