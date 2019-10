Carril bici en Granada: camino a ninguna parte

Del Zaidín, el muestreo se traslada al Camino de Ronda. Probablemente este carril es el que se encuentra en peor estado, no sólo por el uso, que se puede observar que no está nuevo, sino por los obstáculos que podemos encontrar en el mismo, ejemplo de ello la foto que viene a continuación.

Un carril que va desde el Colegio Caja Granada hasta Plaza Einstein. Un camino que cobra sentido si lo conectamos con el anterior, pero que a su vez tiene un recorrido que no lleva a ninguna parte. Asimismo, cabe destacar que es un camino poco o nada utilizado por las bicicletas, pero sí que es utilizado por los viandantes.

Periferia de la ciudad

Uno de los mejores puntos del carril bici granadino es la conexión con la periferia. Otra cosa no, pero senda ciclable para recorrer los distintos puntos de la ciudad sí que hay y en mejor estado. Puede ser que se deba al menor uso, o a el mayor cuidado del mismo. Pero la periferia se ve perfectamente conectada con la ciudad. Un ejemplo de ello son los senderos de Armilla, Ogíjares o Purchil.

Este es un punto importante, no solo para aquellos que necesiten desplazarse sino para los que deseen utilizarlo como recorrido saludable. Como es el situado en Bola de Oro que llega hasta Cenes.

Zona Centro

Aquí no es posible añadir ninguna ventaja ni ningún inconveniente, puesto que no existe. Es curioso, porque a pesar de tratarse de una zona peatonal no existe ningún carril bici habilitado. Algo que sería interesante, debido al gran volumen de turistas, o de ciudadanos que deciden pasear por la ciudad. Además, facilitaría el desplazamiento por el centro de la ciudad, ya que es habitual ver como muchos de los ciclistas se juegan un poco el pellejo y sobreviven al tráfico de la ciudad.

Es fácil depositar la culpa en la estructura y construcción de las distintas vías, pero otro de los problemas es la falta concienciación y uso del carril bici. Por una parte, los peatones no respetan ni la señalización, ni la alfombra roja. Se podría agregar que ni siquiera los semáforos, porque es habitual ver a los distintos viandantes pasear por encima o ni siquiera mirar por si a alguna bicicleta se le ocurriese utilizarlo. Otro punto importante, a la mayoría de bicicletas no utilizan el carril diseñado por y para ellas.