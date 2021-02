Las carreteras de Granada afectadas por la caravana de agricultores y pescadores

Agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas y otros autónomos del sector primario de la provincia están en pie de guerra. A la crisis que ya atravesaba el sector -y por la que hace ahora un año convocaron una tractorada multitudinaria por Granada capital en la que participaron unas 20.000 personas- se ha sumado en los últimos meses la recesión económica provocada por la pandemia del Covid-19.

Una situación que les está llevando al límite y por la que están llamados a participar este miércoles en una nueva protesta que partirá a las 10.30 horas desde el recinto ferial de Motril hasta la Subdelegación del Gobierno de la capital, donde está previsto que lean un manifiesto y que entreguen una solicitud formal para pedirle al Gobierno central ayudas directas para las familias que en la costa viven de uno de los sectores más golpeados por el coronavirus.

Ese será el punto de encuentro no solo de los asistentes provenientes de la Costa Tropical, sino también de todos los que se quieran unir del resto de comarcas de la provincia granadina, entre ellos trabajadores de Íllora que ya han confirmado su presencia en esta caravana que, bajo el lema ‘Autónomo: No estás solo. Únete al parón nacional’, prevé provocar un caos de tráfico y ruido a su paso no solo por Granada sino también por una veintena de provincias españolas, ya que es un paro que se ha convocado a nivel nacional.

Los manifestantes comenzarán este recorrido en el recinto ferial de Motril, circularán por la Autovía del Mediterráneo (A-7) hasta su intersección con la carretera Bailén-Motril (A-44) en dirección a Granada. Tras recorrer los 60 kilómetros que separan Motril de la capital, llegarán a la Circunvalación para entrar por la salida 125 en dirección a la Avenida de Andalucía, pasarán la rotonda del pintor Francisco Pradilla hasta llegar a Caleta y Avenida de Constitución, Jardines del Triunfo y Gran Vía, a la altura de la Subdelegación del Gobierno. Está previsto que esta parada se realice sobre las 11.30 horas, aunque todo dependerá de lo rápido que circule la caravana.

Esa será la primera parte de un trayecto que provocará cortes de tráfico y atascos en esas carreteras y que continuará una vez leído el manifiesto por Gran Vía, las calles Reyes Católicos y Recogidas y la rotonda de Arabial -centro comercial Neptuno- para volver a salir de nuevo a la Circunvalación donde se disolverá la caravana. Los manifestantes tienen permiso hasta las 14.00 horas para cortar las calles de la ciudad con sus vehículos, tractores y camiones.

En este sentido, para evitar el bloqueo en la ciudad tanto Guardia Civil como Policía Nacional van a desplegar un amplio dispositivo que velará por la seguridad del tráfico durante todo el recorrido. En concreto, Policía Nacional montará dos operativos -uno a la salida de Motril y otro ya en Granada capital- para que tanto la llegada como la salida se desarrolle con normalidad, según han informado a GranadaDigital fuentes de ambos Cuerpos.

Por su parte, desde Subdelegación del Gobierno han confirmado que esta manifestación tiene todos los permisos para que se celebre y que hay una coordinación para que todo vaya según lo previsto. “Los vehículos participantes tendrán que circular por el carril derecho y siguiendo las indicaciones que en todo momento den las autoridades”, han especificado.

La caravana está organizada por más de un centenar de asociaciones en todo el país. En Granada participan la Asociación Mujeres del Llano, Unión de Agricultores Independientes (UAI), Autónomos Unidos Por Actuar (AUPA), Cofradía de Pescadores de Motril, Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo (MUTE), Plataforma Imagen Personal ‘Creer en Nosotros’, Plataforma de los Derechos de las Agencias de Viajes (PDAV), y Asociación Española de Agencias y Profesionales del Espectáculo (ACOPLE). De hecho, se prevé que la convocatoria de Granada sea una de las más grandes de Andalucía.

Se trata de la primera vez que se realiza un parón de este calibre en el que todas las actividades del sector primario se han unido por un mismo objetivo.