Carmencita Calavera y Nikone, protagonistas de la agenda cultural granadina

Después de un puente por el Día de Andalucía repleto de actuaciones, Granada sigue su marcha con aún más espectáculos. La ciudad de la Alhambra presenta una agenda cultural apta para todos los públicos y todos los gustos. Será imposible aburrirse este fin de semana con la variedad musical que ofrecen los escenarios de la capital. Es que incluso habrá un tributo a Michael Jackson en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada.

Carmencita Calavera y las mil sorpresas

Carmencita Calavera estará presente en la ciudad de la Alhambra el próximo sábado 8 de marzo a las 20:30 horas en Planta Baja. El precio de entrada es de 10 euros. Además, se anuncia en el cartel que habrá cerveza gratis hasta agotar el barril. La banda Carmencita Calavera surge en los escenarios granadinos en 2014. Son capaces de deslumbrar a cualquier público y es que la página web oficial los describe como multifacéticos. "Con una base rock inconfundible, el grupo transita por otros estilos que pueden ir desde el postpunk o el narcocorrido o más cercanos a la psicodelia y sonidos disco de los años 70 y 80". Su última obra, el álbum 'Una noche en el desierto' compuesta por ocho temas, está disponible en plataformas digitales desde el pasado 22 de febrero de 2023. Aunque Carmencita Calavera no vendrán solos, Planta Baja sorprenderá a sus espectadores esa misma noche.

Nikone a paso firme por Granada

Cabe destacar en la agenda cultural a Nikone que estará en los escenarios de la ciudad de la Alhambra el próximo sábado 8 de marzo a las 21:00 horas en Sala Víbora. El precio de la entrada es de 18 euros de manera anticipada y 22 euros en taquilla. Nikone tiene un talento innato, desde muy joven se empieza a vincular con los colectivos EPK ES/tudios, PSD, 044 y comienza a editar maquetas. Aunque su marca personal se destaca rápidamente. A pesar de haber vivido graves golpes en su vida, como superar un cáncer a los 23 años y la muerte de su madre, sigue adelante aunque estos acontecimientos se reflejan en sus letras, comenta la página web oficial. Su última obra, el single 'Biribaebaeveo', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 6 de enero de 2025.

Planta Baja apuesta por el rock

Planta Baja empieza su semana el próximo jueves 6 de marzo acogiendo a Gilipojazz a las 21:00 horas. El precio de entrada es de 18 euros. El trío se forma en Madrid a mediados del 2020. En sus temas, se escuchan las voces de los tres aunque Ángel Cáceres es el responsable del bajo, Iker García de la guitarra y Pablo Levin de la batería. La página web oficial los halaga y ofrece una pequeña muestra de lo que son capaces de hacer. En sus espectáculos hay funk, jazz, música clásica, rock and roll y merengue. Su última obra. el álbum 'Progresa adecuadamente', está compuesto por 11 temas y está disponible en las plataformas digitales desde el pasado 21 de noviembre de 2024.

La fiesta continúa en Planta Baja el próximo viernes 7 de marzo a las 21:00 horas. La sala acoge a Biznaga y Los B.E.S.O.S aunque las entradas ya están agotadas. Normal, Biznaga visita Granada presentando '¡Ahora!' su quinto disco que publicó el pasado 4 de octubre del 2024. Por otra parte, Los B.E.S.O.S es un grupo de granada que, según indica la página web, se mueve "entre el punk y el pop, y entre la psicodelia y el western". Unos temas que fascinarán a cualquiera que los escuche. Su última obra, el single 'Inminente', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 12 de julio de 2024.

El rock protagonista de la sala Aliatar

La sala Aliatar trae a un solo invitado este fin de semana, pero no es cualquier. El próximo viernes 7 de marzo estarán presentes Sexy Zebras a las 22:00 horas. El precio de entrada es de 19,80 euros. La banda madrileña cuenta ya con una década de trayectoria en el mundo de la música y deleita a sus fans con grandes temas. La página web oficial resume la motivación del grupo, están "convencidos de tener una misión, la de predicar la vuelta del rock and roll", y eso es lo que les esperará a los granadinos en esta gran cita en la sala Aliatar.

Las mejores 'Sensaciones' en el Teatro Flamenco de Granada

Como es habitual cada semana en la agenda cultural, no puede faltar un buen espectáculo de flamenco. La actuación 'Sensaciones' es la cita habitual que les espera en el Teatro Flamenco de Granada. Hay dos pases de jueves a domingo, uno a las 17:00 horas y otro a las 19:00 horas. Además, se añade el viernes y el sábado el pase de las 20:45 horas. El precio nunca cambia para no variar las costumbres. Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años.

Grandes temas y mucha emoción en el Hotel Palacio de Santa Paula

La barra del claustro del Hotel Palacio de Santa Paula trae dos grandes espectáculos para este fin de semana. Empieza su agenda el próximo viernes 7 de marzo a las 21:30 horas con una actuación de The Flat Caps. Un espectáculo de swing y blues con humor. Se podrá escuchar la voz y la guitarra de J. Willy James además del piano y la percusión de Stick Cook. Para acceder a la actuación es necesario reservar previamente y se requiere una consumición mínima.

Por otra parte, el fin de semana no se queda aquí. El próximo sábado 8 de marzo estará presente Gus Matheus en la barra del Claustro del Palacio. El espectáculo será a las 21:30 horas y se podrá presenciar "canciones imprescindibles" según lo define el propio Hotel. Se escuchará en acústico la voz, la guitarra y la emoción de Gus Matheus. Igualmente, para acceder al espectáculo es necesario reservar previamente y se requiere una consumición mínima.

Jueves 6 de marzo

Exposición 'Mamíferas. Lactar sin Tabú'. Casa García de Viedma - Sala Miguel Hernández

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: Jero Romero. Sala Máxima de la UGR, Granada. (Entrada libre)

21:00 horas: Gilipojazz. Planta Baja. (18 euros)

21:30 horas: Dik Banovich. Lemon Rock, Granada. (3 euros)

22:00 horas: Juan Medina. JJ Taberna, Granada. (20 euros)

22:00 horas: Túrtum. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

Viernes 7 de marzo

Exposición 'Mamíferas. Lactar sin Tabú'. Casa García de Viedma - Sala Miguel Hernández

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Pablo Ibarburu - Chico Glamour. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

21:00 horas: Biznaga + Los B.E.S.O.S. Planta Baja, Granada. (Entradas agotadas)

21:00 horas: Vega. El Tren, Granada. (28 euros)

21:00 horas: Raúl Clyde. Industrial Copera Revert, La Zubia. (26,30 euros)

21:00 horas: Verona + Alison Darwin + Biblical Soccer. Rocknrolla, Granada. (5/7 euros)

21:00 horas: Sunset Party. Sala Riff, Armilla. (10 euros con consumición)

21:30 horas: The Flat Caps. Barra del Claustro del Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

21:30 horas: Santa Catalina + Noray. Sala Víbora, Granada. (8 euros)

21:30 horas: The Oddballs. Lemon Rock, Granada. (10/13 euros)

22:00 horas: Juan Medina. JJ Taberna, Granada. (20 euros)

22:00 horas: Sexy Zebras. Aliatar, Granada. (19,80 euros)

22:30 horas: Cover's 2. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Sábado 8 de marzo

Exposición 'Mamíferas. Lactar sin Tabú'. Casa García de Viedma - Sala Miguel Hernández

III Edición Festival de Jóvenes Intérpretes de Música Clásica de Armilla. Recital de arpa, Claudia Feng. Casa García de Viedma. (5 euros y 3 euros para los empadronados en Armilla)

12:30 horas: Garnata. Sostiene Pereira Librería, Granada. (10 euros)

16:00 horas: Los Bomberos + Elegante y Embustero + The Changers + Maika Lavera. Parque Norte de Bomberos, Granada

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

17:00 horas: Metalmaurel. Zarpa + Intolerance + Chantrice + Körgull the Exterminator + Ciclón + Witchtower. Carpa Municipal, Benamaurel. (20/25 euros)

18:00 horas: Ginger Mate. Lemon Rock, Granada. (3 euros)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: Soto en concierto. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

20:30 horas: Carmencita Calavera + Niño Lagarto + The Rays On. Planta Baja, Granada. (10 euros)

20:30 horas: Death Black Fest. Sala Riff, Armilla. (12/15 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Michael's Legacy. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

21:00 horas: Nikone. Sala Víbora, Granada. (18/22 euros)

21:00 horas: Revólver. Auditorio Manuel de Falla, Granada. (35,90 euros)

21:00 horas: Sharif. El Tren, Granada. (22 euros)

21:00 horas: José Manuel Soto. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. (38,50 / 49,50 euros)

21:30 horas: Gus Matheus. Barra del Claustro del Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

22:00 horas: Rockenfrío New Jersey. Bon Jovi Tribute + Eliminator. El Silo, Montefrío. (5 euros)

22:00 horas: Virginias. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

22:30 horas: Radio Crooner. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Domingo 9 de marzo